我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

醫界改良疫苗 力爭一劑搞定 能同時對抗多種不同病毒株

編譯組／灣區11日電
專家正在開發可以同時對抗多種病毒株、適用於所有人的新冠疫苗。（Getty Images）
專家正在開發可以同時對抗多種病毒株、適用於所有人的新冠疫苗。（Getty Images）

在兩年多一點的時間裡連打四劑新冠疫苗，美國社會似乎難以消化這個現實，許多人認為，這個速度快得讓人無法接受。為此，過去一周，衛生專家開始為未來規畫一條雖不完美，但較實際的道路。

衛生專家的目標是開發一種能同時對抗多種不同病毒株、減少重症和死亡風險、但無法完全避免感染的疫苗。如果疫苗的設計改變，所有現有的新冠疫苗配方將會被更新，疫苗製造商今後只會提供相同的疫苗給所有人使用，不再為不同的人在不同的時間點提供不同的疫苗。專家希望在今年秋季新增病例再次激增前能達成目標，因此時間非常緊迫。

面對免疫力下降、病毒不斷進化、假期聚會等三重威脅，聯邦食品暨藥物管理局（FDA）醫師馬克斯（Peter Marks）說：「從國家安全的角度來看，我們必須做好因應準備，確保能用我們手中有的疫苗保護人民。」

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）說：「沒有人願意每六個月就接種一次疫苗，所以，我們必須改變策略。我認為，如果能改為每年接種一次結合新冠和流感的疫苗，會是較長久可行的辦法。」

隨著每劑新冠疫苗的上市，人們的接種意願都不斷下降。美國民眾第一劑新冠疫苗的接種率為77%，第二劑降為65%，第三劑（第一劑補強針）再降為50%，第四劑（第二劑補強針）現在則剛剛開打。

除了接種意願下降，疫苗的保護力也不斷消退。疫苗在注射後頭兩個月的保護力為91%，四個月後降為78%，接著每況愈下，意味在2021年初接種的第一劑疫苗，現在幾乎已沒剩多少保護力。

此外，政府資助也在減少中。專家預測，聯邦目前的全民免費接種政策不可能永久實施，未來，成本將轉嫁給私人保險公司，這對接種效率造成了壓力。

但與此同時，新冠病毒私毫沒有要消失的跡象。西雅圖佛雷德哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）病毒學家貝福特（Trevor Bedford）指出，新冠病毒不斷變異，變異速度是流感病毒的2到10倍。

陳子平表示，專家一開始希望三劑新冠疫苗可以提供長期保護，像麻疹、腮腺炎、B型肝炎和其他病毒一樣，但是新冠病毒不同，因為它的變異程度大於其他病毒，這對疫苗計畫帶來極大的挑戰。

除了改變疫苗配方，專家認為應同時開發更多治療新冠的方法，例如口服藥和抗體療法。

疫苗 流感 癌症

上一則

舊金山地檢長博徹思 遭罷免支持者圍堵

下一則

灣區本周天氣轉濕冷 太浩湖降下4月雪

延伸閱讀

網球／堅持不打疫苗無緣參賽 約克維奇：我身心煎熬

網球／堅持不打疫苗無緣參賽 約克維奇：我身心煎熬
港學者：中國作繭自縛 執行動態清零實無必要

港學者：中國作繭自縛 執行動態清零實無必要
學生聯合民代 要求取消高中舞會疫苗令

學生聯合民代 要求取消高中舞會疫苗令
未投保紐約客 私營機構新冠檢測收費 有保險者或支付手續費

未投保紐約客 私營機構新冠檢測收費 有保險者或支付手續費
本土連2天逾400例全台淪陷 3.2萬人居隔創新高

本土連2天逾400例全台淪陷 3.2萬人居隔創新高

熱門新聞

灣區最貴的9所私立學校學費每年5萬元。（取自臉書）

灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州

2022-04-07 02:13

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

2022-04-09 23:38
何偉明提醒，加息對於購買力的影響不小。（記者李榮／翻攝）

矽谷理財專家：不會花錢 有福氣的是下一代

2022-04-04 18:36
全新大華坐落在Westfield Oakridge購物中心的西北角(記者熊移山/攝影)

大華超市南聖荷西全新開幕 記者帶大家開箱 一睹為快

2022-04-07 17:03
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑之星 16歲劉美賢退役「迎接滑冰外的生活」

2022-04-10 02:20
今年獲得錦鯉秀冠軍的是一尾大正三色的巨型錦鯉(記者熊移山/攝影)

矽谷錦鯉秀現場直擊 帶你看價格不菲巨無霸錦鯉王

2022-04-08 14:55

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注