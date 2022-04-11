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涉撞死屋崙華翁 華男被控謀殺不得保釋

記者劉先進／屋崙報導
梁志豪被撞後，警方和急救人員到現場搶救。（馬作林供圖）
梁志豪被撞後，警方和急救人員到現場搶救。（馬作林供圖）

屋崙警局表示，涉嫌在3月18日晚間駕駛Minivan衝上人行道，撞死66歲華人梁志豪（Chi Ho Leung）的41歲嫌犯凱文·馬（音譯，Kevin Mak）被捕。根據阿拉米達縣監獄在線系統4月10日顯示的消息，凱文·馬被指控使用致命武器，謀殺、造成身體重大傷害罪，不得保釋。他將在13日上午過堂。

知情人士告訴本報記者，凱文·馬也是華裔

3月18日晚6時30分，屋崙華埠8街夾Alice街發生蓄意撞人事故。66歲的阿伯梁志豪（Chi Ho Leung）和凱文·馬疑似發生爭執。凱文·馬開著Minivan衝上人行道，撞倒梁志豪，他最終因為頭部受傷，在3月26日不幸去世。事發經過被屋崙華埠9街夾Alice街的攝像頭拍到。

圖為梁志豪生前居住的卡車。（記者劉先進 ／攝影）
圖為梁志豪生前居住的卡車。（記者劉先進 ／攝影）

視頻顯示，在18日下午5時到6時30分，事故發生前，梁志豪曾快速跑向自己的卡車。肇事車minivan上的司機和乘客，也走向自己的車子。6時29分，肇事車上的司機和乘客曾下車，攔住兩輛經過的警車，試圖向警方報告一些事情，但警車短暫停留後，不知為何快速離開。接著，不到兩分鐘，兩人上車，駕車到人行道上撞人。

根據知情人士給本報記者查看的視頻，梁志豪曾用鐵鍬大力擊打肇事車輛。知情人士表示，此次並非隨機殺人，是肇事車主自己報警。且肇事車主也是華裔。

台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林，曾在事發後很快趕到現場，安撫梁志豪。馬作林走訪聽到的消息顯示，有兩種可能，有人說梁志豪用鐵鍬打過附近修車廠的攝像頭。或者，梁志豪曾在修車廠清掃玻璃。無論如何，最終導致他和修車廠員工爭執，員工的朋友過來幫忙，爭執升級，進而出現慘劇。即使梁志豪用鐵鍬打車，肇事車撞人也屬於防衛過當，是一種犯罪。

梁志豪十幾年的好友David對本報表示，他聽到的說法是，梁志豪疑似和修車廠員工發生爭執，甚至雙方有肢體衝突，這才有員工好友幫忙，梁志豪鐵鍬打車，肇事者開車撞人的事故。不過，屋崙警方並未向本報證實所謂梁志豪鐵鍬打車的衝突細節。

根據阿拉米達縣監獄在線系統10日的消息，凱文·馬被指控謀殺罪，使用致命武器，造成重大身體傷害罪。根據加州法典的解釋，他被指控的重罪罪名，還可能包括加刑。法庭記錄顯示，他最初因涉嫌使用致命武器攻擊而被捕，但被釋放。在梁志豪死亡後，警方獲得了有關謀殺的逮捕令，將他抓捕。他將在13日上午9時許過堂。

66歲華人梁志豪被撞倒後，頭部受傷身亡。（馬作林供圖）
66歲華人梁志豪被撞倒後，頭部受傷身亡。（馬作林供圖）

梁志豪的兒子Kan·梁表示，父親好賭，26年移民來到美國，希望開啟新生活，但仍然沒有改變賭博習慣，與家人關係出現裂痕，後來住在華埠一輛卡車中。他希望尋求幫助，查明父親被撞死原因，還父親一個公道。

梁志豪出事後，屋崙華埠社區踴躍捐款。包括屋崙華埠藍天使義工巡邏隊，美國華裔精神健康聯盟（MHACC），都將捐款給Kan·梁，幫助他料理梁志豪的身後事。

華埠 屋崙 華裔

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