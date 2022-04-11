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聖荷西Home Depot大火上百消防徹夜撲救 衛星探到熱源

編譯組／灣區10日電
店內一些化學產品如油漆稀釋劑、木材產品均屬易燃物，火焰擴展非常迅速。(推特截圖)
店內一些化學產品如油漆稀釋劑、木材產品均屬易燃物，火焰擴展非常迅速。(推特截圖)

南灣警消專家10日表示，南聖荷西家得寶 (Home Depot) 火災爆發時，火勢極強，國家氣象局太空的人造衛星，都能探測到大火傳出熱氣。警消專員已全面控制這場9日下午爆發的火警。雖然火勢已全面控制，現場大片灰燼時而冒出熱點，警消人員全神戒備，防止災情蔓延。

大火爆發時，店內化學物品、油漆、建材燃燒產生的氣體影響到鄰近地區的空氣品質。聖荷西消防局一度對鄰近地區發出災區附近民眾避免外出警告。10日下午，這道居家防範警告（shelter-in-place）已遭解除。

南聖荷西家得寶(Home Depot)9日發生五級火警，10日已被全面控制。(記...
南聖荷西家得寶(Home Depot)9日發生五級火警，10日已被全面控制。(記者熊移山／攝影)

聖荷西消防隊長克勞提爾 (Brad Cloutier) 表示，消防隊於9日下午約5時30分收到火警通報，南聖荷西Westfield Oakridge 購物中心的家得寶爆發大火。火勢發展極快，店員與民眾紛紛逃離。

家得寶店內木材商品區的員工湯姆森 (Josh Thompson) 表示，火勢蔓延非常迅速，現場員工處理不及，紛紛逃命。湯姆森說，聽到火警時，他正在休息室，隨即拾起附近滅火器，試圖搶救，當時聽到另一名員工高喊說：「快跑！來不及了！」他抬頭一看，發現大火已衝到屋頂。

湯姆森10日回想說，他引導店內員工與顧客撤離現場時，肺部發熱。湯姆森隨後趕到鄰近寵物醫院，協助將一些寵物狗放出。他說，大多數的員工與寵物都逃過這一關，現在回想起來，也是不幸中萬幸。

鄰近居民赫斯特 (Philip Hurst) 使用社交媒體，公布他在大火中拍攝的影片，影片中顯示大批燃燒物件從家得寶屋頂掉落下來，許多員工站在外頭，高喊：「趕快逃出來！快逃出來！」

大火爆發後六個小時，灣區各處消防站終於在9日深夜11時45分得到最強烈的五級火警警報，然而上百名消防員徹夜與大火搏鬥，清除所有熱點，確保火焰沒有波及鄰近住家與商店。

聖荷西消防隊表示，家得寶屋頂全部崩蹋，店內一些化學產品如油漆稀釋劑、木材產品均屬易燃物，店內火焰擴展非常迅速。這場五級大火對救火員是非常嚴峻考驗。

全國氣象局推文指出，國家海洋與大氣管理部門的人造衛星探測到大火傳出熱氣。全國氣象局雷達亦探測到大火灰塵。

約有30個消防站出動100名救火員趕到現場搶救，有些消防員被派往火災地點南方住宅區，以防這些民宅遭大火波及。聖荷西消防局表示，截至10日清晨為止，這場家得寶大火尚未傳出任何傷亡。無人飛機10日下午拍攝影片顯示，整個災區一片灰燼，幾處危牆聳立，然而家得寶店門前花草盆景仍然鮮綠。

聖荷西 太空 灣區

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