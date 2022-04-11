白宮亞裔事務官員訪東華醫院 院方盼為華裔爭取資源

圖為出席當天會議的與會代表們。（記者李怡／攝影）

白宮 亞裔社區事務高級助理森次艾瑞卡（Erika L. Moritsugu），與白宮亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民倡議執行主任卡艾（ Krystal Ka’ai），舊金山 社區聯盟（SFCAUSE）、百人會主席伍宗德（Dennis Wu）、華鷹社主席Jeffery Lee等一行，日前到訪舊金山市華埠東華醫院。

東華醫院行政總裁張建清，東華醫院董事會顧問、前舊金山市長勃朗、院長陳傑民及部分董事會成員、醫師代表、院方管理層等參與接待。院方分享東華醫院的建院歷史、成功有效的防疫抗疫措施，並希望可以為華裔社區申請到聯邦的資源，重建部分醫院設施，以更好應對社區健康危機，面對疫後民眾精神健康修復和心理健康建設。

張建清(左)、勃朗 (中)分別向拜登總統副助理兼亞裔和太平洋島民高級聯絡員森次艾瑞卡(右)介紹東華醫院與社區合作的成功抗疫模式。（記者李怡／攝影）

森次艾瑞卡與卡艾表示，此行目的是深入社區，瞭解亞太裔社區面臨的挑戰與需求。感謝社區醫院在疫情 期間為社區的健康安全做出的貢獻，並稱社區領袖和代表們一直以來對社區的支持是非常重要的。本次白宮官員的舊金山華埠之行是繼4月8日在英聯邦俱樂部，舉辦社區會晤及非正式的媒體見面會後，首次深入社區醫院的訪問與了解。

張建清表示，從2005年至今，加州已失去了181家社區醫院，相信全美的情況更嚴重。少數族裔社區醫院，在疫情下更加艱難。東華醫院作為社區醫院，希望白宮能出台一些政策，提供財政上的補助，以保護社區醫院的存在和發展。若沒有社區醫院的保護，重大疫情下的社區，健康安全將無法得到有效的保障，情況非常危險。

勃朗表示，疫情以來，雖然資源極度匱乏，但東華醫院緊密合作，成績顯著。希望更多社區能藉鑒學習東華醫院的模式。他指出，各級政府應做出努力，去保護像東華醫院這樣的少數族裔社區醫院。

伍宗德讚賞東華醫院為社區防疫、抗疫未雨綢繆，深入到散房眾多的華埠，開展疫情有關的宣傳教育、檢測、接種疫苗等工作。他表示，在東華醫院正確帶領下，可謂拯救了華裔社區。

張建清還介紹疫情發生前後東華醫院成功及有效的抗疫模式，希望能更給更多社區醫院借鑒參考。她表示，市衛生局通過專項資金投入，向社區發放防疫用品檢測及疫苗。長達三年的疫情生活，社會要面對精神健康修復和心理健康的建設，解決日益嚴重的遊民問題。

現場多位代表提及東華醫院對其個人與家庭的貢獻，並表示他們的家人在此出生，或是為這間有歷史貢獻的社區醫院服務過。還有代表說到動情處不禁哽咽，感謝華東醫院惠及個人家庭和社區。

森次艾瑞卡與卡艾感謝東華醫院醫護工作人員全力幫助低收入移民家庭，保護社區安全所做出的努力和貢獻，表示會向白宮匯報，希望能支持社區醫院，幫助亞太裔社區的健康事業發展。

白宮官員一行訂於10日返回華府，並計畫在近期內再造訪其它城市，深入社區了解民意。