丁右立、穆林走進科爾馬市社區 討論立法和預算

加州眾議員丁右立和凱文穆林在科爾馬 (Colma)市，召開加州議會社區會議。（記者李／攝影）

4月8日下午，加州眾議員 丁右立和凱文穆林在南舊金山科爾馬 (Colma)市召開社區會議，討論州議會立法和預算議題，積極聽取民眾意見。

社區會議以一問一答的方式進行，現場穆林與丁右立分別就居民關心的可負擔性住房、公共安全等問題回答提問，並詳細講解關於應對環境變化、全球氣候變暖的相關立法。

穆林表示，很珍惜這次走進社區，直接聽取民意的機會。他說，過去兩年，加州及全美亞裔 社區的仇恨犯罪急劇增加，作為一名州眾議員，他去年曾支持州府撥出總額為1億5600萬元的經費，用作阻止歧視和不斷上升的仇恨事件。這些經費撥給社區服務團體，為受害人提供賠償、輔導和預防犯罪，這些服務特別包括為害怕受到襲擊的年長居民提供護伴服務。

丁右立表示，為積極推動社區安全的保護法案，他已在3月22日在州眾議會提交了AB 1594法案，該法案將賦予普通市民或槍枝暴力受害者向槍枝製造方發起訴訟的權利。他說，希望能夠推動法案通過生效，讓槍枝暴力等犯罪行徑有跡可尋。

他還表示，作為1億5600萬元反亞裔仇視法案的一部分，州政府批准的少數族裔媒體資助計畫，以幫助受害者講出他們的故事，加強犯罪預防以及幫助更好地恢復。計畫將為因種族、民族、宗教、性別表達、性取向或其他身份受到仇視事件或仇恨犯罪影響的群體提供1000萬元的支持。州立圖書館將在2021至2022年至少撥款500萬元，在未來三年發放。

到場居民積極表達意見與提出問題。居民代表張愛維（Ivy Chang）表示，感謝州議員本次選擇在選區內進行討論，讓民眾感覺到被關心和關注，也讓大家知道遇到問題和困難是有對象表達的。目前社區內面臨種種諸如住房、通貨膨脹、治安、醫療等問題的挑戰，希望通過這種面對面溝通的機會，議員能了解情況，真正解決問題。