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白宮亞裔事務官員訪佛利蒙 聽社區反仇恨心聲

記者熊移山／佛利蒙市報導
Erika L. Moritsugu（右）與高敘加在會後開心合照。(記者熊移山／攝影)
Erika L. Moritsugu（右）與高敘加在會後開心合照。(記者熊移山／攝影)

白宮亞裔社區事務高級助理Erika L. Moritsugu，4月9日下午來到南灣佛利蒙市拜訪，由佛利蒙市長及多位亞裔代表負責接待。與會的代表除了針對大環境對亞裔有形和無形偏見外，也將自己遇到的經歷分享給白宮官員。兩天的行程Erika一共參加了超過十次的會議，她表示將會把蒐集到的資訊帶回白宮，讓華盛頓首府的政治人物更清楚了解實際現況。

佛利蒙市長高敘加在座談中首先表示，美國社會應該有三個黨派，民主黨、共和黨和「市長黨」，也就是所有的市長都應該為自己的市民爭取應有的權益，佛利蒙市有50%的居民是屬於移民族群，她的責任就是要保護所有居民。高敘加簡單介紹了佛利蒙市的概況之後，就直接切入因為疫情開始的亞裔仇恨(Asian Hate)議題。她以自己及身為一個母親的角色，陳述社會上長期對亞裔的偏見。她本身就遇過有人問她是否是共產黨員或是間諜，還是像竹子天花板(Bamboo Ceiling)這種帶有歧視的用語，都讓她非常難過。現場多位代表包括菲律賓及日本的社區領袖，也就健康、經濟、教育還有住房問題發表看法。

Erika L. Moritsugu表示，包括疫情和前總統川普的言論，都讓反亞裔和暴力事件持續激增，確實讓民眾都感到前所未有的壓力。這次的造訪也讓她更深的理解亞裔的價值觀和堅忍的特質。她會利用自己在非裔、拉丁裔如何營造社區團結的經驗協助大家，相信只要亞裔族群團結，一定可以成就任何事情。Erika說，這次來到舊金山實地探訪，就是要深入基層了解實際狀況，然後找出方法再與白宮內各部門溝通協調，進行跨部門的合作。她強調拜登政府比以往任何時候都更加積極響應和重視聽取民意，除了尋求疫情後的經濟問題，種族之間的和諧也是總統關心的議題。Erika將在明天返回華盛頓，並在近期內規劃再造訪其它城市。

佛利蒙市MJ sushi曾在以情期間無端被砸，座談會選在這裡舉行也間接代表亞裔同...
佛利蒙市MJ sushi曾在以情期間無端被砸，座談會選在這裡舉行也間接代表亞裔同聲譴責Asian Hate的態度。(記者熊移山／攝影)

亞裔 白宮 疫情

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