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金山市長專欄╱Van Ness 巴士快速公共交通系統上路

倫敦．布里德
Van Ness城市快速公交 (BRT) 。（記者李怡/攝影）
Van Ness城市快速公交 (BRT) 。（記者李怡/攝影）

親愛的讀者們:

剛過去的一周，舊金山Van Ness 巴士快速公共交通系統正式啟用。該個項目包括了紅色的中心行車專線，改進了的行人馬路，以及Van Ness大道沿線的新景觀，將顯著改善交通服務，並解決走廊沿線的交通擁堵問題。

Van Ness大道城市快速公交站以及紅色的公交專用道。（記者李怡/攝影）
Van Ness大道城市快速公交站以及紅色的公交專用道。（記者李怡/攝影）
市長布里德與民選官員們一起乘坐快速公交。（記者李怡/攝影）
市長布里德與民選官員們一起乘坐快速公交。（記者李怡/攝影）

Van Ness 快速公共交通系統的啟用，也是我們努力改變這條市內最繁忙交通走廊之一的交通安全和效率的重要一步。

市長布里德與交通局、民選官員代表等一起參加快速公交系統剪綵。 （記者李怡/攝影）
市長布里德與交通局、民選官員代表等一起參加快速公交系統剪綵。 （記者李怡/攝影）

這項交通改進計畫，預計將把Muni公車和金門巴士公司的行車時間縮短了三分之一。除了其他改善公程外，Van Ness 巴士快速公共交通系統的其他主要重點包括：

●Muni巴士、金門巴士公司和緊急車輛使用的專用行車道。

●透過交通訊號優先順序為南北方向最佳化的增強交通訊號，在公車接近十字路口時開予綠燈。 

●使乘客在每個站點更快、更容易上落車。

●擴闊行人路、路中心保護點、高能見度行人斑馬線和行人過路倒數發聲裝置，以增加行人安全。

●九個設備齊全的北行和南行登車月臺，包括座位和公車班次 NextMuni預測顯示。 

●行人斑馬線和登車月臺位置的無障礙行人訊號。

今天，Van Ness 大道交通走廊是社區的重要連線點，也是馬林縣、舊金山縣和聖馬刁縣之間交通連線點。Van Ness 大道是市內最繁忙的南北方向走廊之一，每天為49號Mission/Van Ness和90號San Bruno Owl 巴士及金門巴士公司等1萬6000多名公車客戶提供服務。Van Ness 大道是加州州公路系統和101號公路的一部分，亦是連接280號公路和80號公路與金門大橋的主要動脈。

市長布里德與訪谷區華裔社區領袖陳美玲參加訪谷區支持家庭活動。
市長布里德與訪谷區華裔社區領袖陳美玲參加訪谷區支持家庭活動。

這交通項目工程不僅使Van Ness大道更便捷，居民和遊客步行、騎腳踏車和乘坐公共交通工具時更愉快舒適，且有助人們避免開車。為了擁有一個適合居住和健康的舊金山，我們必須減少交通廢氣排放，使人們更容易以環保的方法出行。

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敬安！ 

舊金山市長 倫敦．布里德

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