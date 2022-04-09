氣象局發布史上最早山火警報 灣區、北加高溫破紀錄

鑑於過去幾日異常炎熱，周末可能出現強風，氣象局對沙加緬度谷和灣區蘇拉諾縣發出紅旗警報。（Getty Images）

鑑於周末會出現強風、超低濕度，加上植被乾燥，國家氣象局8日對北加州沙加緬度谷（Sacramento Valley）部分地區和灣區 蘇拉諾縣發布野火紅旗警報（red flag warning），這是氣象局有史以來對沙加緬度谷發出的最早春季紅旗警報。

這個紅旗警報的有效期為周六（9日）上午5時到周日（10日）下午5時。每當極端野火風險升高，包括可能出現延燒迅速的草地野火時，氣象局就會發出紅旗警報。

氣象局官員表示，由於這個冬季和初春十分乾燥，過去幾天出現異常高溫 ，使沙加緬度谷的草比往年更早乾枯，加上周末可能出現強風，因此發出警報。氣象局預測，周末會吹起平均時速20哩到30哩的北風，陣風時速最高可達50哩。

氣象局指出，周末火災風險最高的是沙加緬度谷西部，以及5號公路和505公路以西地區，警報適用範圍包括北沙加緬度谷到南特哈馬縣（Tehama County）縣界海拔1000呎以下地區、沙加緬度谷格蘭縣（Glenn）、柯魯薩縣（Colusa）、宇巴縣（Yuba）、沙特縣（Sutter）北部、宇洛縣（Yolo）海拔1000呎以下地區。

氣象局呼籲居民做好緊急計畫，避免燃燒木材和從事任何可能產生火花的活動。

灣區多個地區過去幾天出現破紀錄高溫，屋崙 、聖他羅莎、聖荷西和吉爾洛（Gilroy）4月7日氣溫打破他們在1989年4月7日創下的紀錄。屋崙7日最高溫為89度，1989年為87度；聖他羅莎7日最高溫為92度，1989年為90度；聖荷西7日最高溫為94度，1989年為93度；吉爾洛7日最高溫為97度，1989年為94度。

灣區8日內陸地區的氣溫已經比7日下降5到10度，沿海地區的氣溫更大幅下降20度。氣象局預測，灣區下周氣溫會再下降，周一有可能下雨。