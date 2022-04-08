華女屋崙驚悚被劫 車輛、婚紗尋回

搶劫過程中，余女士被抱摔在地，頭部、腿部受輕傷。（視頻截圖）

長期在北加州屋崙 （又譯奧克蘭）華埠 做義工的余女士（音譯，Ms. Yu），於3月27日晚停車時，遭遇5人合夥劫車，其中至少一個劫匪持槍。劫匪搶走車鑰匙過程中，將她抱摔在地，她的頭部和腿部受輕傷。車子被搶，放在後備箱、好朋友的婚紗也被一併擄走。

余女士向本報確認，警方已經找到丟失的婚紗。而根據ABC 7電視台知名亞裔記者Dion Lin的報導，警方也找到了被搶劫的車子，但並未透露在哪裡找到的車子。不過，余女士的筆電和錢包仍未尋回。

3月27日晚上8時30分的搶劫過程驚悚惡劣。事發經過剛好被附近企業的監控攝像頭拍到。綜合余女士的親身講述，她當時將車子停放在屋崙Foothill大道和13路附近，準備回家。通常，她都會觀察周邊是否有人跟蹤自己。這次也是如此。留意到沒人跟蹤，她下車準備到副駕駛位置拿錢包，卻發現有四個人從遠處跑過來。她趕緊跑遠，劫匪加速，兩人包抄，一人將她抱摔在地。三個劫匪疑似打開了車門，但有一個劫匪去而復返，和余女士一番拉扯，又搶走財物，跳上接應車輛。其他劫匪開著她的車逃之夭夭。

目前，屋崙警方正在調查本案。