楊馳馬州眾議員決選 近百華裔長者相挺

舊金山市灣景區近百位華裔長者和社區代表支持楊馳馬在4月19日的加州眾議員決選。（記者李怡／攝影）

舊金山市灣景區馬丁．路德金球場內，近百位華裔長者和社區代表7日與加州 第17選區眾議員 候選人、市第六區市議員楊馳馬會面，並表示將在4月19日的加州眾議員決選支持楊馳馬。楊馳馬為關心長者們的安全問題，特別為到場的支持者發送警示口哨和安全夜燈。

楊馳馬(右)為關心長者們的公共安全問題，還特別為到場的支持者們發送了警示口哨和安全夜燈。（記者李怡／攝影）

支持者表示，之所以把決選一票投給楊馳馬，是因為他們理想的州眾議員必須能夠傾聽社區的聲音，而楊馳馬一直以來就這樣做，非常關心華人 社區公共安全和公共交通建設。他們並認可楊馳馬自任市議員以來，一直為華人社區做了不少實事，切身投身到社區公益活動中來，包括提出向華裔道歉等法案。

一直支持楊馳馬競選小組活動的蘇伯伯向記者展示多份他收集的中文報紙，剪裁下來的報導都是關於楊馳馬與華人社區互動的新聞。他希望在楊馳馬州府上任後，可以先解決治大家都很揪心的社區治安問題。

楊馳馬表示，灣景區華裔長者最需要安全、負擔房屋及提供更多的服務，包括各種課程和項目。他當選後會從州府層面爭取資源支持，為社區街道提供更多的警員加強治安巡邏，提供更多華人所需資源，並感謝華人選民一直以來的支持。

社區活動發起人招霞表示，楊馳馬曾經任教育委員，非常了解華人在教育方面的訴求。在治安方面，他支持配備更多的警員巡邏，這也正是華人社區所需要的。之所以支持他，是因為他有能力且身體力行給華人支持。

距離4月19日舊金山市特別選舉還有不到兩周的時間，楊馳馬的競選團隊緊鑼密鼓的安排行程與加州第17選區的選民互動。6日楊馳馬曾在訪谷區與長者一起投下選票。未來幾日內他還會將與選民一起在華埠投下他的個人選票。

本周楊馳馬獲得市長布里德的背書。布里德稱讚楊馳馬作為市議會的預算委員會主席，在疫情艱難時期出色完成市預算的工作，並希望未來可在州府層面繼續合作。

在初選中同為候選人的馬百樂團隊也幫助楊馳馬做宣傳，並在文書中表示，「州議會競選的初選已經結束，但解決住房和氣候危機的挑戰仍在繼續。為了推進我們的使命，我在4月19日的決選中支持楊馳馬。布里德市長、非盈利社區組織YIMBY Action和SF Chronicle都支持楊馳馬。」

馬百樂表示，特別選舉的整體投票率都很低，所以還需要更努力拉選票，並需要在兩周內得到4萬多選民的支持。

楊馳馬在2月15日的初選中領先另一名候選人甘大為不到1%的選票。如他決選獲勝，今年6月和11月，還將繼續參與下一屆17區眾議員的初選及決選。