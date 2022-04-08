屋崙華翁被撞死 華埠社區募捐獻愛心

3月18日晚6時30分，屋崙華埠8街夾Alice街發生蓄意撞人事故。66歲的阿伯梁志豪（Chi Ho Leung）被撞倒後，因為頭部受傷不幸去世。（視頻截圖）

3月18日晚上6時30分，屋崙華埠 8街夾Alice街發生蓄意撞人事故。有華人 和66歲的阿伯梁志豪（Chi Ho Leung）疑似發生爭執。肇事者開著Minivan衝上人行道，撞倒梁志豪，他最終因為頭部受傷不幸去世。

屋崙華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉7日表示，正在聯合華埠商會，為梁志豪募捐。目前已籌集2400元，希望交給梁志豪的兒子，幫助辦好他父親的葬禮和身後事。美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）表示，也將捐贈一筆慰問金給梁志豪兒子。

屋崙藍天使義工在華埠募捐，將交給梁志豪的兒子，幫助處理他父親的身後事。（鄺偉供圖）

撞人事發經過被華埠9街夾Alice街監控錄像拍到。在撞倒梁志豪前，肇事車中曾有人下車，兩次攔住警車，疑似報告案情，但警車短暫停留，並未留下處理。根據知情人士提供的視頻顯示，梁志豪疑似用鐵鍬連續擊打肇事者車輛。這才有撞人一事，擊打過程被車載攝像頭拍下。

屋崙警局發言人並未證實梁志豪用鐵鍬擊打車子的說法，只是對本報表示，警局兇殺科正在調查此事。台山同鄉會社安隊負責人馬作林說，即使梁志豪真的有打車動作，肇事者開車撞人，也是防衛過當、惡劣的犯罪。

梁志豪的兒子說，父親被撞傷後，八天後頭部受傷去世。他希望尋求幫助，查明父親被撞死原因，為父親討回公道。他還表示，父親和家人在26年前移民到美國，因為有賭博問題，想在美國重新開始生活。但他沒有改掉賭博行為，與家人關係出現決裂。後來住在華埠的一輛黑色卡車中。

梁志豪居住的卡車停放在路邊。（記者劉先進／攝影）

鄺偉表示，梁志豪為人善良熱心，樂於助人。因為疫情失業後，常幫助附近商戶搬東西，並不要錢，只是吃一頓便餐。開車撞人的肇事者，也是因為一時衝動，釀成悲劇。希望華人朋友碰到糾紛時，平心氣和的協商解決。梁志豪兒子還在租房居住，在附近超市上班。這次共有數十個商戶獻出愛心，目前已籌集2400元。希望還有更多商戶捐錢，將統一在下周三交給梁志豪兒子，幫助料理他父親的葬禮和身後事。

彭一玲表示，美國華裔精神健康聯盟也將捐贈一筆慰問金給梁志豪兒子。實際上，66歲的老人梁志豪住在卡車中長達一年，生活條件拮据，政府不聞不問，有失職之處。將和市府溝通，希望盡量避免類似悲劇再次發生。