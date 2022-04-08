金山醫師涉售數百張假疫苗接種卡 首宗聯邦刑事起訴

灣區自然療法醫師承認出售假新冠疫苗接種卡。 （電視新聞截圖）

聯邦檢察官說，北加州 的一名自然療法醫生6日承認提供假的COVID-19免疫治療，及銷售數百張欺詐性的新冠疫苗 接種卡。這種卡能使顧客看似已接受了莫德納（Moderna）疫苗。

聯邦司法部 聲明說，納巴41歲居民、持有執照的自然療法醫師馬茲（Juli A. Mazi）在舊金山的聯邦法院承認了一項電信欺詐罪和一項散播健康事務假消息控罪。

司法部說，該案是與疾病控製和預防中心的新冠疫苗接種卡欺詐有關的第一起聯邦刑事欺詐起訴。

聯邦檢察官說，馬茲向至少200人提供了偽造的疾病控製中心新冠疫苗接種卡，並向其說明了如何填寫卡片，使他們看起來像是接種了莫德納疫苗。事實上他們並沒有接種聯邦授權的三種COVID疫苗。

她還出售自然療法藥丸，謊稱可以提供 「COVID-19的終身免疫」。他們說，她告訴顧客這些藥丸含有少量的新冠病毒，會產生抗體反應，使他們終身免疫。

司法部副檢察長普萊特（Kenneth A. Polite, Jr.）說：「在最需要誠信的時候，這位醫師褻瀆了公眾對醫療保健專業人士的信任和依賴。馬茲非但沒有提供明智的信息和指導，反而通過兜售未經批準的補救措施、挑起莫須有的恐懼，及假造疫苗接種證明來從中獲利」。

官員說，馬茲還提供自然療法藥丸來取代上學所需的兒童疫苗接種，並在完全知道這些文件會被提交給學校的情況下，出售了至少100張假的免疫接種卡，說孩子們已經接種了疫苗。

加州北區聯邦檢察長辛茨（Stephanie Hinds）說：「在對我們的公共衛生系統的信心至關重要的時候，馬茲的假醫療記錄計畫危害了學生和公眾的健康和福祉。」 該辦公室負責起訴此案。

聯邦官員在2021年4月收到衛生與公眾服務部監察長辦公室熱線的投訴後，對馬茲展開了調查。她曾向舉報人的家人出售過假的治療方法。

馬茲承認一項電信詐騙罪和一項與醫療保健事務有關的虛假陳述罪。這兩項罪名的合並最高刑期為25年；每項指控還包括最高25萬元的罰款。馬茲將於7月29日被判刑。