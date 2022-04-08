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推動小商業復甦 金山中義麵食嘉年華4.30登場

記者王子涵╱舊金山報導
中義麵食嘉年華鼓勵大家消費，支持本地小商業，讓大家更深入瞭解兩種文化美食。 （華協中心提供）
中義麵食嘉年華鼓勵大家消費，支持本地小商業，讓大家更深入瞭解兩種文化美食。 （華協中心提供）

為了推廣本地小商業，由舊金山市府經濟與勞動力發展辦公室、市議員佩斯金（Aaron Peskin）辦公室、華協中心及北岸商戶聯會共同合辦的「中義麵食嘉年華」將在30日下午2時到4時舉行，並將在8日舉行記者會公布活動詳情。

這項活動已經闊別社區十年，再次舉辦吸引了代表華埠及北岸區（North Beach）共29間餐廳參展，交流美食文化。

華協中心社區組織員陳嘉琪（Karen Chan）說：「代表中餐麵食的共有來自華埠的15家餐館，包括重慶小麵、三陽餐室、越南攤等受人歡迎的餐廳。而來北岸區的14家義大利餐廳也將分享招牌麵食。」

過去的兩年由於疫情大流行以及仇亞情緒，華埠和北岸區的餐飲業十分艱難。「華協前行政主任方小龍和其他社區領袖交談中，想到了重新舉辦中義麵食嘉年華，讓兩邊的小商業互幫互助。」陳嘉琪介紹到。

每名入場的市民需要購買一張通行證，就能夠品嘗五間餐廳的招牌菜。大會亦邀請灣區知名華裔大厨甄文達、舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）餐廳專業評論員Soleli Ho等人擔任嘉賓，與入場市民即場選出最受歡迎的麵食。

華埠 舊金山 義大利

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