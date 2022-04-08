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自動電話詐騙猖獗 加州與聯邦通訊委會聯手調查

記者劉先進／屋崙報導
從聯邦到加州，都在想方設法提醒消費者注意語音自動電話詐騙。(取自聯邦貿易委員會官網)
從聯邦到加州，都在想方設法提醒消費者注意語音自動電話詐騙。(取自聯邦貿易委員會官網)

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）7日表示，和聯邦通訊委員會（FCC）建立語音自動電話（robcalls）調查的新夥伴關係。加州與聯邦自動撥號電話調查員之間達成諒解備忘錄（MOU），以共用資訊與合作，調查電子詐騙和語音自動電話詐騙活動。

邦塔表示，語音自動電話不僅令人煩惱，而且可能導致嚴重的經濟損失，而往往是社區最脆弱的人群付出代價。通過與聯邦通訊委員會的這種新的夥伴關係，加州將能夠加強在這一領域的執法，並更好地保護加州民眾免受撥號電話詐騙。

聯邦通訊委員會主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）說，該委員會和各州領導人有一個共同的敵人，即針對全國消費者和企業的語音自動電話詐騙者。他的團隊對保護消費者的承諾與各州總檢察長為打擊這些騙局所做的持續努力相得益彰。「我們有一個共同的目標，保護消費者，通過這樣的協議，大家還可以分享實現這一目標所需的工具。感謝各州領導人的合作以及他們對執行強有力的消費者保護法的奉獻。」

在調查期間，加州總檢察長辦公室和聯邦通訊委員會執法局都會尋求記錄，與證人交談，進行訪問，審查消費者投訴，並採取其他關鍵步驟，以建立針對可能的不良行為者的記錄。這種夥伴關係將為建立案件和防止重複工作提供關鍵資源，以保護全國的消費者和企業。

聯邦通訊委員會不僅向夥伴州提供其執法工作人員的專業知識，而且還提供重要的資源，支持州政府的調查。例如，諒解備忘錄可以促進與這一領域的其他行為者的關係，包括其他聯邦機構和攔截語音電話的公司，以及對關鍵調查工具的支持和專業知識，包括傳票和涉嫌語音電話者的保密回應信。

加州 詐騙 傳票

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