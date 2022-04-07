警方：沙加緬度槍案與幫派有關 至少5嫌涉案

警方在沙加緬度槍擊事件中收集到大量證據。（美聯社）

沙加緬度警方6日表示，周末發生在加州 州政府大樓附近、造成6死12傷的大規模槍擊 案，是一起幫派 火併事件，槍手至少有五人，但警方拒絕指名涉案幫派。

沙加緬度警方表示，他們已確認出至少五名槍手，但實際上可能更多。在槍擊事件中被捕的兩兄弟，目前只有被控非法持有槍枝。警佐依頓（Zach Eaton）說：「我們還在調查到底誰是真正的槍手。」

這起槍擊事件3日凌晨2時許發生在沙加緬度街頭，槍手射出超過100發子彈，部分倉皇逃命的民眾遭子彈擊中。當局感謝目擊者提供將近200個影片和照片檔案以及其他線索，協助警方調查。

文件指出，被捕的27歲馬丁（Smiley Martin）兩個月前剛獲得假釋出獄。馬丁去年申請假釋被拒，因為檢方認為他「明顯不尊重生命」。

馬丁5日被當局以「被禁止持槍卻持有槍械並持有機關槍」的罪名被逮捕。當局指出，馬丁在案發前數小時，在臉書上傳了一段自己揮舞著手槍的影片。

消息來源指出，警方正在調查案發現場找到的一把被改裝成可自動連發的手槍是否是作案工具，同時也在調查馬丁在影片揮舞的手槍是否也是作案工具。

調查人員表示，他們正在了解這起槍擊案是否是由一場在夜店外發生的街頭鬥毆所引起。

馬丁和26歲的弟弟丹卓‧馬丁（Dandrae Martin）是槍擊案12名傷者中的其中兩名，馬丁因為傷勢嚴重，還在醫院留醫，警方會在他傷勢好轉後將他押送監獄。丹卓‧馬丁5日以槍案嫌疑人身分短暫出現在沙加緬度高等法院，罪名是「身為罪犯攜帶上膛槍枝」。

調查人員相信，馬丁兄弟涉嫌盜竊槍枝，他們正在調查兩人是從何處取得這些槍枝。

沙加緬度市長史坦柏格（Darrell Steinberg）6日表示，他對前科累累的馬丁兄弟當日為何出現在街頭深感不解。他說：「這些問題需要回答，而且必須在短期內獲得答案。」

丹卓‧馬丁的辯護律師帕里西（Linda Parisi）表示，丹卓‧馬丁是否能獲得保釋，要視檢方是否會提出更嚴重的指控。帕里西說：「如果證據證明他只是剛好出現在現場，那我們當然會要求保釋。但如果有證據證明他做出攻擊性行為，那我們就不會提出保釋要求。」