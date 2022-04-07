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談俄烏戰 柏克萊加大客座教授：世界不安全 歐洲應組建軍隊

記者劉先進／柏克萊報導
前奧地利議會議員、柏克萊加大Botstiber客座教授布蘭德施泰特演講。（視頻截圖）
前奧地利議會議員、柏克萊加大Botstiber客座教授布蘭德施泰特演講。（視頻截圖）

前奧地利議會議員、柏克萊加大Botstiber客座教授布蘭德施泰特（Helmut Brandstätter）6日在柏加大歐洲研究所講座時表示，俄羅斯入侵烏克蘭普亭想改變民主國家的生活方式，是全球民主國家和專制國家的鬥爭，是冷戰的一部分。世界並不安全，在俄發動戰爭前，歐洲早該明白，歐洲須建立自己的軍隊和防禦體系。

★歐洲身分 有共同價值觀

布蘭德施泰特說，有英國人在2015年寫過一本書，名為「歐洲身分」（European Identity）。書中提及，有些人質疑，在一個日益全球化的世界中，一個強大而重要的歐洲身分是否在正確的目標中，但歐洲確實有共同的利益和核心價值觀，這些都是在歷史上來之不易的。這些共同的價值觀是歐洲主張的一部分。基於歷史、文化和語言的其他層面的身分認同將繼續界定國家、地區和地方的忠誠度，也是歐洲人自我理解的根本。

但是，歐洲人的這些共同價值觀是一個漂移的思想傳統的遺產，它是由伽利略、伊拉斯謨（Desiderius Erasmus）等重要人物塑造的。歐洲經歷了數代人，產生了對21世紀的世界具有深刻意義的東西。對理性主義、民主、個人權利和責任、法治、社會同情心的承諾，以及對歷史的動態、開放和進步的理解。這些都是值得人們為之忠誠的。這就是歐洲愛國主義的基礎。沒有多少政治家有足夠的實力和能力來解釋這種歐洲身分的定義。

★歐抗專制 應建防禦體系

布蘭德施泰特表示，大家必須明白，世界已經改變，在俄烏戰爭之前，人們本應該明白這一道理。歐洲須進行改革，以變得自給自足，變得更強大，能夠在軍事上保護自己。今天，歐洲沒有能力保護自己。這是一個非常悲傷而明確的訊息。這本來是大家在入侵戰爭前就應該學到的東西，現在則必須明白，歐洲須建立自己的軍隊和防禦體系。希望在跨大西洋船舶上，歐洲與美國人一起打造這種體系。這片土地並不安全，世界上，一些人尊重個人權利、民主和法治，這些地區將有越來越多的創新。而另一些人則遵循專制規則。兩個系統之間的鬥爭，是冷戰的一部分，是冷戰的死灰復燃，但現在要複雜得多。這是許多人還沒有理解的事情。

「有人認為，普亭想出售天然氣，想將烏克蘭吞併、納入版圖，但實際要複雜得多。他想改變我們的生活方式，他害怕越來越多的俄羅斯人瞭解到，今天的波蘭人比蘇維埃政權下的人生活好得多。這是他最大的問題。他看到了我們的財富，看到其他國家的人做得更好，而俄羅斯只是一個專制的國家。」

布蘭德施泰特表示，美國每年國防開支是7800億元，中國開支2170億元，歐洲是2700億元。有義大利將軍之前說，如果將200多不同系統的軍隊合併縮減，可以節省大約三分之一的軍費開支。歐洲可以用同樣的錢，組建更好的軍事力量，花費更少。

★能源自給自足 不依賴俄

布蘭德施泰特說，從普亭和其顧問講話中可以得知，普亭的計畫是，讓歐洲依賴俄羅斯的石油和天然氣。俄羅斯有偉大的航空產業，有優秀的數學家，但國民生產總值並不理想（註：僅1.483兆美元），沒有跟上現代發展水準的經濟。但他們擁有自然資源，歐洲國家須獲得能源方面的自給自足，不用依賴俄羅斯。

「當我們在歐洲談到，應該從美國購買能源時，有人會反對說，美國人只是想出售能源。考慮到美國人此前侮辱過歐洲（指川普一些言論），歐洲不相信美國，轉而相信普亭賓至如歸的說法，去購買俄羅斯的能源。」他說，這種能源依賴，「是很危險的」。

前奧地利議會議員、柏克萊加大Botstiber客座教授布蘭德施泰特表示，俄羅斯入...
前奧地利議會議員、柏克萊加大Botstiber客座教授布蘭德施泰特表示，俄羅斯入侵烏克蘭，普亭想改變民主國家的生活方式。全球民主國家和專制國家的鬥爭，是冷戰的一部分。（視頻截圖）

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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