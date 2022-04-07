金山衛生局：確診、免疫力低者 新冠藥物免費

口服抗新冠病毒藥物Paxlovid。（美聯社）

舊金山 公共衛生局(SFDPH) 6日消息稱，新冠病毒檢測 呈陽性或是免疫力低下群體，可有資格獲得新冠藥物治療。公衛局也敦促民眾做好準備，了解自己是否有感染重疾的高風險，以及如果測試呈陽性如何及時獲得新冠藥物治療服務，抗病毒藥可有效地對抗嚴重的COVID-19病例。

公衛局指出，新冠藥物包括Paxlovid口服藥物，以及注射或靜脈輸液藥物，目前對患者全部免費。新冠藥物已被證明可以降低新冠重症的風險，但是藥物服用和使用時間至關重要，口服藥物必須在出現症狀後五天內服用。

★誰有資格使用

無論移民身分如何，有資格獲得新冠藥物且檢測呈陽性的舊金山居民，均可前往醫療機構接受藥物治療。公衛局還將幫助高風險人群聯絡醫療保健提供者，包括沒有醫療保險的群體。

目前，根據聯邦和州的指導，如果COVID-19檢測呈陽性並至少滿足以下標準之一，即有資格接藥物治療：免疫功能低下者，因為可能沒有對疫苗 做出全面反應；65歲以上或65歲以下但有其他疾病而感染COVID-19的高危人群；未接種疫苗或未及時接種疫苗（如果符合條件，可接種初始兩劑和加強劑）。新冠藥物不應被視為疫苗和加強劑的替代品，藥物是抵禦COVID-19最壞結果（包括重病、住院和死亡）的最佳方法。

金山公衛局副局長菲利普（Susan Philip）說，「新冠藥物可以挽救生命，是我們可以用來保護醫學上易受感染人群的重要工具，但是我們必須做好準備，迅速將它們送到民眾手中。現在我們要確保大家可以通過他們的醫療系統獲得藥物。」

菲利普呼籲民眾，現在應該審查資格標準，看看是否有因COVID-19患上嚴重疾病的高風險。他說，新冠藥物是可以為疫情做好準備的方法之一，因為這種病毒還會伴隨我們一段時間。

新冠藥物目前包括口服抗病毒藥物Paxlovid和Molnupiravir，以及單克隆抗體藥物Bebtelovimab。預防性藥物Evusheld是為風險最高的患者保留的，例如那些可能進行器官移植，和正在服用藥物抑制免疫系統的患者。鑑於潛在的副作用或與其他藥物的相互作用，有資格獲得處方或轉診的人需要先諮詢醫生。例如，Molnupiravir不能在懷孕或哺乳期間服用，在女性和男性備孕階段也不能使用。

★如何獲得藥物

大多數符合條件且檢測呈陽性的舊金山居民，應首先與家庭醫生聯繫。當地衛生令要求衛生系統在報告症狀後的一天內對患者進行檢測，並且可以為任何有資格獲得新冠藥物且檢測呈陽性的人立即轉診給醫生。

公衛局還通過舊金山健康網路(SFHN)為沒有保險的人提供訪問權限，包括所有參加Medi-Cal計畫者，都可以通過電話或視頻全天候遠程訪問醫生。此外，舊金山幾家聯邦健康中心，為患者提供新冠藥物治療，市內一些藥店也可買到。

菲利普表示，雖然口服藥物變得越來越普遍，但及時將它們送到患者手中仍然是一個挑戰。衛生系統和醫療服務提供者正在調整運營，以更快地向患者提供藥物。公衛局同時努力確保城市每周從州獲得的藥物分配得到充分利用，任何需要藥物的人都可以得到。

此外，其他設施（如精選藥房）正在通過聯邦分配途徑接收藥物，預計隨著時間的推移將開放更多地點。舊金山公衛局將繼續與供應商合作，以有效分配藥物。