代數是否列入初中數學課？引爆名校2教授互嗆

初中數學課程引發史大柏大兩教授互指騷擾與種族歧視。(美聯社)

灣區兩所大學柏克萊加大 與史丹福大學的兩名教授，在社交媒體發生爭執，互指種族主義與騷擾。爭論背後的原因是：加州 數學課程之爭。這場公開爭執起源於如何教導加州K-12學生數學，特別是初中階段是否應開設代數1(Algebra 1)課程。雙方皆表示，他們的方法將會幫助數學陷入困境的學生，並且公平施教。

史丹福大學教授博勒(Jo Boaler)負責領導重寫加州的數學教材提案框架，明確關注有色人種與英語學習學生。目前她擬議，全加州數學教材如像舊金山聯合學區 那樣，將代數1課程推至九年級。但是，提案引起那些希望代數做為八年級學生選擇課程的人的不滿，他們擔心若八年級無代數課程，高中學習微積分將變得困難，而這是部分大學需要修習的課程。

儘管這份長達900頁的加州數學課程提案框架，僅為建議文件而非強制，但其引發的爭論讓更多傳統主義的數學老師認為，這個做法更專注在縮小成績差距，而不是讓學童學習微積分。

舊金山洛威爾高中(Lowell High School)一名數學教師反對博勒的提案，在Twitter上發布一份合約內容，合約顯示博勒每小時賺取5000元以訓練歐斯納德學區(Oxnard school district)教師。

許多公私立大學教授通常收取1萬元以上一次性演講費用或其他專業活動費用，部分教師培訓顧問收費每人每天可達50元。博勒表示，歐斯納德學區訓練或其他課程並不包括任何教師學習或在學區時間，也包含約18小時準備，在合約上沒有具體說明。此外也包括旅行時間。

不過，被披露的合約不僅顯示博勒收費內容，也包括她家地址。Twitter通知原始發貼人，告知其違反社交媒體網站政策。洛威爾高中教師史特莫爾(Elizabeth Statmore)說，並不知道合約包含住家地址，因此刪除貼文。

柏克萊加大教授尼爾森(Jelani Nelson)教授電機與電腦科學，轉發了史特莫爾有關合約的貼文，批評博勒獲得「利潤豐厚的顧問費用」。然而，他告訴「紀事報」，他並未轉發含有地址的貼文。

博勒表示，在尼爾森轉發貼文後，她用電郵聯絡尼爾森，告知他警察與律師正在商討有關「在社交媒體分享有關個人私有訊息」的細節。認為他參與傳播錯誤資訊並在線上騷擾的行為，讓人震驚。

族裔為非裔的尼爾森隨後在網上發布這封電郵，指責白人博勒，不公平地在報警時，稱他為「黑人」。他推文指出：「黑人在Twitter上不贊同你的意見，不是犯罪。」博勒則對指控感到驚訝，對在Twitter發生事件感到難過，提到警察被視為威脅，從來不是她的本意。尼爾森也批評這個數學教材提案作者缺乏有色人種。