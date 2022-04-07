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詹皇：最想和柯瑞打球 柯瑞婉拒：我現在很好

記者劉先進／舊金山報導
洛杉磯湖人王牌詹姆斯（LeBron James）表示，在職業生涯結束前，最想和柯瑞一起打球。圖為兩人在比賽中對決。（記者劉先進／攝影）
洛杉磯湖人王牌詹姆斯（LeBron James）表示，在職業生涯結束前，最想和柯瑞一起打球。圖為兩人在比賽中對決。（記者劉先進／攝影）

在6日播出的訪談類節目「The Shop」中，洛杉磯湖人王牌詹姆斯（LeBron James）表示，在職業生涯結束前，最想和柯瑞一起打球。正在養腳傷、準備在季後賽復出的柯瑞，6日接受灣區本地電台95.7FM採訪時表示，每當談到可以和MVP級別、歷史上最偉大球員之一的人一起打球，讓人好奇和感興趣。但他委婉的表達說，沒有興趣，「我現在很好。」

柯瑞和詹姆斯頗有淵源，都出生在俄亥俄州阿克倫（Akron）同一家醫院。兩人連續四次在總冠軍賽對陣，柯瑞斬獲三次總冠軍，詹姆斯拿到一次。他生涯共有四次總冠軍戒指。柯瑞生涯兩次收穫例行賽MVP（最有價值球員），而詹姆斯將四次MVP收入囊中。

詹姆斯所在的湖人隊，休賽期交易來明星後衛韋斯布魯克（Russell Westbrook ），志在奪冠。但韋斯布魯克並無擋拆投射能力，價值4400萬的大合同，又鎖死了湖人的交易空間，摧毀了湖人2020年奪冠的防守班底。湖人全明星賽後戰績一落千丈，在3日晚輸給鳳凰城太陽後，排名第10，徹底喪失打附加賽的希望，無緣季後賽。

詹姆斯的節目「The Shop」明顯此前就錄製成功。他說，在如今的比賽中，最想和柯瑞一起打球。我喜歡這傢伙的一切，他是致命的。當他下車之時，你最好從停車到球館的那一刻起，就防著他。當他從床上下來時，你可能會想保護他。

柯瑞在4日的電台訪問中，很委婉的表達，目前並不感興趣和詹姆斯同隊打球。「好吧，詹姆斯已經實現了願望。他在全明星賽中是隊長，過去兩屆都選中了我。我不知道這是否足夠，但我現在很好（but I'm good right now）。」

柯瑞說，談到能和MVP級別、歷史上最偉大球員之一的人一起征戰，任何時候都讓人好奇或感興趣。「這很酷，很了不起，雖然我們都可以生活在那個幻想的世界中。」

勇士總裁和總經理邁爾斯（Bob Myers）雖然不想違反NBA關於非法引誘的規則。他說，「不想對此發表評論，但誰不想和柯瑞一起打球呢？」

柯瑞此前扭傷左腳韌帶，缺席近一個月，預計在季後賽復出。勇士目前已鎖定西區前四，首輪季後賽有主場優勢。柯瑞表示，過去幾天，一直在進行單獨的訓練投籃。「感覺不錯。這是一個緩慢的過程。也是一個奇怪的過程，因為受傷的位置。每一天都在變好。我將出現在季後賽中，並做好準備。」

柯瑞 季後賽 湖人

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