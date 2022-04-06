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金山地檢處打擊零售搶劫 2犯獲判有罪

記者王子涵／舊金山報導
博彻思表示，不容忍零售搶劫犯罪。（記者王子涵／舊金山攝影）
博彻思表示，不容忍零售搶劫犯罪。（記者王子涵／舊金山攝影）

舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）日昨發表聲明稱，兩名曾參與搶劫Walgreens藥店的罪犯均達成有罪判決。博徹思表示，無論是有組織的搶劫團夥還是個犯，所有影響到本地企業經營的犯罪都不會被容忍。

兩名罪犯分別是羅美羅（Jean Lugo Romero）與沙巴茲（Ahmad Shabazz）。羅美羅曾在Walgreens藥店搶奪商品，並騎行自行車離開現場。該起案件被監控全程錄下，並在網絡上廣泛流傳。羅美羅承認自己所犯下罪行，最終因盜竊重罪被處以16個月的監禁以及1年的緩刑。

另外，陪審團1日對沙巴茲所被指控的14項盜竊罪做出了判決。沙巴茲曾在三個不同的Walgreens店中進行一系列的小偷小摸行為，陪審團認定14項盜竊罪指控中的13項罪名成立。

博徹思4日表示，法院的判決和裁決只是地檢處追究舊金山零售搶劫犯罪的一種方式。「我們還在與其他部門合作，拆解犯罪網絡中使犯罪有利可圖的分支。」博徹思說。

舊金山零售業搶劫犯罪日漸增多，地檢處為此制定了許多措施對罪犯進行監控。地檢處與ALTO聯盟（The ALTO Alliance）進行合作，結合警察、檢察官、零售店主的共同力量避免盜竊犯罪。同時舊金山地檢處還還參與了多項打擊舊金山零售搶劫的特殊行動。

羅美羅與沙巴茲的逮捕和定罪正是由多方執法機構共同努力的結果，ALTO聯盟與地檢處、警局合作，最終定位、逮捕並起訴了這兩名罪犯。ALTO還與沃爾格林進行合作，在收集物證、證人協調以及各方聯絡等方面發揮了重要的作用。

ALTO聯盟首席律師卡里翁（Xochitl Carrion）說：「ALTO會繼續為公共安全問題提出有意義的解決方案，很感謝舊金山地檢處在眾多案件中所做出的的努力。」

舊金山 警察 零售業

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