金山新冠感染率 全加州最高 灣區其他各縣緊隨其後

在整體新冠疫情緩和情況下，舊金山目前的感染率為加州各縣之冠。(本報檔案照)

在整體新冠疫情 緩和情況下，舊金山 目前的感染率為加州各縣之冠。灣區 其他各縣感染率緊追於舊金山之後。一般而言，Omicron亞型BA.2傳染力強，灣區各縣新冠感染下降率停滯不動。

灣區九縣目前每日新冠感染病例約為700宗，雖然比起冬季高峰期好了許多。灣區冬季新冠疫情嚴峻時，每天感染病例高達1萬8000宗，然而比起去年夏季Delta變種病毒爆發前，稍為遜色。灣區去年夏季疫情緩和時，每日才約傳出200宗感染病例。

根據聯邦政府數據，美國西部四分之三的新冠感染病例都是Omicron亞型BA.2所造成。舊金山5日統計顯示，該縣過去七日內，每天平均10萬人中，出現14宗新感染病例。相對而言，上個冬季疫情嚴重時，舊金山每10萬人中有274宗新感染病例。

去年6月疫情緩和時，每10萬人才只有1.1宗感染，顯示目前疫情雖然緩和，仍不如去年夏天那麼輕微。根據州府統計，灣區其他各縣為加州各縣感染率最高的地區。

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫師 (Dr. Peter Chin-Hong) 認為，目前新冠傳染大多為Omicron 變種病毒亞型BA.2所造成。他說，由於登記速度慢的關係，因亞種BA.2染病者應該比聯邦估計為高。

他說，這種情形令人擔憂，因為我們雖然知道亞型BA.2傳染力強，可是會造成什麼影響，一點頭緒也沒有。特別現在春假來臨，政府安全警戒放鬆，感染人數逐日增加。他指出，如果走在舊金山街頭，會發現到處人潮來往，很多人來舊金山度假，病毒也趁機散布，感染率愈來愈高。

整體而言，灣區與全國各地一樣，過去兩周感染病例大幅減少，住院新冠病患人數持續下跌。

舊金山加大傳染病學專家盧瑟福醫師 (Dr. George Rutherford) 表示，政府與醫院將注意力轉移，這有其道理在，因為過去兩年大家全神注意新冠疫情，忽略其他重大公共健康問題，如類鴉片藥物芬太尼 (fentanyl) 濫用等。

他說，目前大家希望，亞型BA.2能迅速過境，沒有形成太大傷害。目前西歐疫情主要是亞種BA.2所造成的，許多西歐國家疫情已持續緩和。

專家目前更密切注意新病毒變種。英國最近一周發現Omicron 新變種病毒XE。XE新變種病毒是原來Omicron 變種病毒與Omicron亞型BA.2結合而成，其傳染力高於前兩種病毒。專家對這新變種病毒可能帶來的衝擊仍無法確定。