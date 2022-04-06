沙加緬度大規模槍擊案 警方再逮捕2嫌

道森。（取自臉書）

沙加緬度警方宣布，繼5日稍早逮捕造成6死12傷的大規模槍擊 案第二名嫌犯後，他們再逮捕到涉案的第三名嫌犯。由於警方還在案發現場進行複雜的調查，因此還未對任何人提出謀殺指控。

沙加緬度警方4日逮捕首名涉案嫌犯，26歲的丹卓‧馬丁（Dandrae Martin），5日上午逮捕了馬丁的哥哥，27歲的史麥利‧馬丁（Smiley Martin），5日下午再逮捕第三名嫌犯，31歲的道森（Daviyonne Dawson）。

道森是以被禁止持槍卻仍擁有槍枝的罪名被逮捕，而且有人看到他在槍擊案發生後仍手持槍械，但被認為應該沒有在事件中開槍。不過，根據沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）的報導，道森在繳交50萬元保釋金後已獲釋。警方說：「道森目前並未被指控與槍擊案有直接關聯。」 史麥利‧馬丁。（美聯社）

警方表示，史麥利‧馬丁是槍案12名傷者之一，傷勢嚴重，先前在警方的監護下在醫院接受治療，他以「持有被禁止持槍者的槍枝以及持有機關槍」的罪名被拘禁，丹卓‧馬丁以持槍攻擊他人，以及被禁止持槍卻仍持槍的罪名被逮捕。

史麥利‧馬丁2018年因家暴和攻擊他人罪成被判刑10年，今年2月在沙加緬度縣檢方的反對下仍獲得假釋出獄。沙加緬度縣檢方在寫給假釋聽證委員會（Board of Parole Hearings）的信上說：「馬丁的前科一長串，而且十分暴力。他不尊重他人、執法單位或法律，如果他獲得假釋，會繼續違法。」

蜂報指出，加州 官員否認提前釋放史麥利‧馬丁，稱他是因為在獄中行為良好，被認為符合假釋條件所以獲得釋放。

不願透露姓名的執法官員告訴美聯社，在槍擊案發生前幾小時，史麥利‧馬丁在臉書上傳了一段自己揮舞著手槍的影片。當局正在調查，史麥利‧馬丁在影片中所持的手槍是否是槍擊案的作案工具。

調查人員相信，馬丁兄弟持有的槍枝都是偷來的。他們正在比對財務文件、槍枝購買紀錄和社群媒體 訊息，以便確定馬丁兄弟是如何獲得這些槍枝。

丹卓‧馬丁5日身著橘色囚服，在沙加緬度高等法院法庭上短暫露面。

截至目前，警方還未對外討論這次槍擊案的動機，只表示調查還在進行中。不過，警方表示，他們在現場已收集到數百件證據，包括100多個彈殼和一把被改裝成可自動連發的被竊手槍，公眾也提供了170多支關於槍案的影片和許多照片。

法醫辦公室證實，3日在這起槍擊事件中喪生的6名死者是：21歲的亞歷山大（Johntaya Alexander）、21歲的馬丁尼茲安卓德（Yamile Martinez-Andrade）、29歲的特納（Devazia Turner）、32歲的荷耶拉奇西（Joshua Hoye-Lucchesi）、38歲的哈利斯（Sergio Harris）和57歲的戴維斯（Melinda Davis）。