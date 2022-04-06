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灣區氣溫7日飆升或破紀錄 10日起又突降10至20度

編譯組／灣區5日電
灣區本周有熱浪來襲，7日可能出現破紀錄高溫。（美聯社）
灣區本周有熱浪來襲，7日可能出現破紀錄高溫。（美聯社）

灣區6日起有熱浪來襲，氣象學家表示，未來數日的氣溫會出現如「雲霄飛車」般的急劇震盪。

國家氣象局5日表示，本周從6日到8日，灣區會出現高於正常的氣溫，最高溫將出現在7日，可能打破過去同期紀錄。這波熱浪日起會逐漸散去，但灣區會繼續維持高於正常的溫度直到10日。從10日起，灣區氣溫會突然大降10度到20度。

氣象學家帕默（Cindy Palmer）說：「灣區接下來的天氣狀況會有點像坐雲霄飛車，氣溫會從本周高於正常，到下周一下子低於正常。」

帕默表示，這波熱浪將使灣區出現今年以來的最高溫，沿海城市氣溫會升至80多度，內陸地區會升至90多度。預測舊金山7日氣溫可能高達82度，屋崙86度，拍達路瑪（Petaluma）87度，巴洛阿圖88度，內陸地區如利佛摩和康柯德等地可能高達90度。

此外，南太浩湖地區（South Lake Tahoe）7日氣溫可能升至70度，11日會驟降至30多度，有可能會下雪。

帕默表示，氣象局已發布海灘警報，有效期到6日晚上9時，當天想前往海邊的民眾要小心危險的海浪，浪高可能超過11呎。

從11日起，灣區會回復正常或低於正常的氣溫，白天最高溫將介於50多度到60多度之間，有出現微雨的可能。

灣區 高溫 熱浪

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