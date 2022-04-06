馬斯克買推特9.2%股份 成董事會成員

馬斯克將加入推特董事會。（美聯社）

特斯拉 創辦人馬斯克 (Elon Musk) 購買社交媒體推特 9.2%股份，成為推特董事會成員。消息傳出，推特5日股價上揚2%。

推特執行長阿格拉瓦 (Parag Agrawal) 說，他最近曾與馬斯克交談數次，認為馬斯克將會為董事會作出重大貢獻。他指出，馬斯克有強烈信念，對社交媒體服務批評懇切，將有利於推特長期發展，使推特成為一個實力更堅強的公司。

推特前執行長多西 （Jack Dorsey) 發表推文，對馬斯克加入推特董事會表示讚賞。他指出，馬斯克非常關心世局，以及推特在目前扮演的角色。

根據美國證券交易委員會，馬斯克董事任期將於2024年結束，馬斯克擔任董事期間不得擁有超過14.9%推特股權。

馬斯克曾嚴詞攻擊社交媒體公司。他上個月在推特平台展開民調，詢問其粉絲推特平台是否合乎自由言論原則。他當時甚至表示，將自行創建一個全新的社交媒體平台。

雖然馬斯克所持股份為所有推特董事中最高者，一般認為他將不會因此主控或影響公司發展。

社交媒體目前正處於一個關鍵性轉型時刻，現任推特執行長阿格拉瓦去年11月從多西手中接下重責大任。阿格拉瓦說，他將集中精力於數據，加強推特服務，推出更多產品。推特最近一季每日可牟利用戶為2億1700萬人。該公司準備將這個數目擴張到3億1500萬人。

Wedbush 投資公司分析專家艾維斯 (Dan Ives) 在致投資人信函中稱，他們認為目前社交媒體業競爭激烈，馬斯克選在這個時刻加入推特，將可替推特提出一系列長期性與短期性的經營戰略。現在大家將會密切注意，馬斯克加盟之後，推特的發展情況。

馬斯克熱衷社交媒體平台，其推特粉絲超過8050萬，也因經常發推文，數度惹禍上身。他曾於2018發推文聲明，將以每股420元，買下特斯拉全部股票，引起法律糾紛。隨後馬斯克同意將其有關特斯拉相關聲明交予公司律師先行評估。

馬斯克前不久也因詢問其推特粉絲是否應該將其手中特斯拉股票銷售一成，造成特斯拉股票下跌。美國證券交易委員會也因此傳訊馬斯克。