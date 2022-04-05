沙加緬度槍擊案 丁右立續推立法 促槍商負責

丁右立表示，槍擊事件頻發，讓他感到難以接受。（推特截圖）

加州 首府沙加緬度市中心3日凌晨爆發大規模槍殺案，共有六人死於這次集體射擊，另有十多人受傷。加州眾議員丁右立（Phil Ting）4日早接受了福斯新聞頻道（Fox News）的採訪，並談到了最新的槍枝安全法案。

丁右立表示，槍擊 事件的頻發，讓他感到難過。「這一次發生在首府，距離我工作的地方很近。」丁右立說，「在疫情 之前，我經常在槍擊發生的區域吃午餐、晚餐。我個人對那片區域很熟悉，這讓我對槍擊的發生，感到格外震驚和難以接受。」

沙加緬度警局在案發現場找到了超過100多枚彈殼，並在4日抓捕了與槍擊事件有關的26歲的馬丁（Dandrae Martin），他將面臨致命武器攻擊和非法持有槍枝重罪的指控。「此人之前沒有因任何謀殺案件而被逮捕。」沙加緬度地檢官舒伯特（Anne Marie Schubert）說，「調查將會繼續，涉及到許多證人、多種類型的視頻和物證等。我們預計將有更多的人會被逮捕。」

丁右立表示，人們剛剛從疫情大流行的陰霾中走出來，不用再擔驚受怕，盡情享受難得的戶外時光，但這件不幸的事卻發生了。「沙加緬度市中心需要更多的人前去遊玩，但是槍擊案將會成為巨大的阻礙。」

丁右立強調，目前購買槍枝變得過於容易。「如果你觀察其他國家，人們會得到良好的射擊培訓，持槍要有證書，以讓他們有能力擁有和使用這些致命的危險武器。但不幸地是，我們國家對於槍枝管理過於鬆懈。」丁右立說，「人們並沒有意識到，槍枝只是用來自衛的，且更多的是娛樂用途。」

丁右立已在3月22日在州眾議會提交了AB 1594法案，該法案將賦予普通市民或槍枝暴力受害者向槍枝製造方發起訴訟。「我們希望能夠在明年讓該法案通過生效，該法案可以讓整個槍枝製造產業對槍枝暴力負有責任，他們理應培訓和強制購買者如何正規購買、使用、保存槍枝。」丁右立說。