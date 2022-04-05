史丹福研究：家中有槍 謀殺風險大增 84%受害者是女性

史丹福一項長達12年的大規模研究發現，與擁有手槍者同住遭槍殺的風險大增。（美聯社）

史丹福大學 對加州 謀殺率進行了一項研究，他們發現，家中有槍的民眾死於謀殺的風險，比家中沒有槍的民眾高出許多。

這項為期12年、針對加州1760萬名居民進行的研究，反駁了擁有槍枝可以提高生命安全的普遍觀點。研究發現，與擁有手槍者一起生活的人，被配偶或伴侶槍殺的可能性比其他人高出七倍，而且84%的受害者是女性。

這項研究報告4日發表在「內科醫學 年鑑」（Annals of Internal Medicine）上。研究指出，家中有手槍的人被槍殺的可能性，是家中沒有手槍的人的兩倍以上，受害者三分之二是女性。

報告共同作者史丹福大學衛生政策研究員張一帆（Yifan Zhang，音譯）說：「了解女性首當其衝承受高風險是很重要的，她們遭遇的致命攻擊通常是被同住的男性開槍打死。」

報告首席作者、也是史丹福大學衛生政策與法律專家史達德特（David Studdert）稱，這是一項令人震驚的發現。

史達德特說：「槍枝在這些情況下並不具有保護性，反而是造成死亡的工具。」儘管大部分的購槍者都表示，購槍是為了提高人身安全，但史達德特說：「我們的發現說明，把槍帶回家中的結果是相反的，它讓同住者面臨更大的危險。」

研究還發現，沒有證據說明，與擁槍者同住可以保護無槍的民眾免於被陌生人殺害。

這項研究是第一個比較家中有無槍枝面臨的謀殺風險的大規模研究，研究人員追蹤了從2004到2016年這12年之間沒有槍枝的1760萬名居民，其中近60萬人自某個時間點起開始與擁有手槍的人一起生活。

研究發現，與擁槍者同住的人死於謀殺的機率為每10萬人中有3.7人，與無槍者同住的人死於謀殺的機率為每10萬人中有2.11人。與擁槍者同住的人死於家中的機率為每10萬人中有2.37人，與無槍者同住的人死於家中的機率每10萬人中只有0.78人。家中有槍的居民遭槍殺的可能性是家中無槍的居民的四倍多。

研究人員指出，他們只調查擁有手槍者，並未調查其他種類的槍枝擁有者，但應該不影響調查結果，因為加州九成的槍擊命案使用的都是手槍。

不過，史達德特認為，無論這項研究的發現有多麼令人震驚，都無法解決關於擁槍權利的爭論，但是，卻有助於澄情真相，因為它支持了愈來愈多人發現的科學證據：家中有槍，弊大於利。