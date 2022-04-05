找回流失乘客 灣區大眾交通系乘車單一票證 拚2年推出

若SB917法案能獲得通過，灣區到2024年可望推出可搭乘所有交通系統的單一乘車證。（美聯社）

搭乘大眾交通工具穿越灣區 是出了名困難，因為這裡的大眾運輸系統是由27個不同的機構組成，每個機構的時間表、票價和路線既不相同，也不連貫。

想從東屋崙搭大眾交通工具到舊金山海洋灘（Ocean Beach）？你可能需要換乘三種不同的系統，阿拉米達縣交通局（AC Transit）公車、灣區捷運（BART）和Muni，所花的時間是開車的三倍，總車費超過8元。

不過，如果灣區交通機構和立法者組成的聯盟提出的法案能獲得通過，民眾今後使用大眾交通工具前往海洋灘的時間會縮短，車費也會便宜三成以上。

針對灣區支離破碎的交通網路，聖馬刁縣加州 參議員貝克（Josh Becker）提出SB917法案，建議推出一張可通行全灣區的乘車證，同時強迫各交通機構整合票價和路線。法案將根據交通路程長短來訂立票價，不會再依不同的交通工具分開收取獨立費用，意味著未來換乘捷運和加州火車（Caltrain）無需另外付費，也不會因為巴士和鐵路系統的不協調而錯過換乘班次。

支持者認為，這是灣區一個早就該實現的交通願景，灣區主要交通機構去年7月也在一項轉型行動計畫中認可這一願景，希望藉此改善服務，重新找回疫情期間大量流失的乘客。

貝克說：「交通系統載客率在疫情發生前就已開始下降，我們意識到，我們必須提高灣區交通系統的實用性。」

不過，這項上個月提出的法案已經面臨來自交通機構的抱怨，因為，新法案不僅需要大幅修改7月已批准的計畫，還必須在州政府嚴格規定的期限前，提出牽涉到從整合票價、路線、協調時間表到分享數據等工作的修正案。萬一交通機構無法在2024年7月前推出全系統乘車證，以及在2025年7月前提出全面的交通路線圖和路線查詢系統，他們可能失去數十億元基建資金。

大都會 交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）政府關係經理隆恩（Rebecca Long）說：「這項法案與交通轉型行動計畫的目標十分一致，但我們擔心的是，它走得太遠、太快了。」

根據大都會交通委員會的分析，在灣區交通系統中制定通用票價和使用單一乘車證，將造成交通機構每年損失1億元收入。隆恩表示，如果提案截止日期不用新資金來源作為交換條件，灣區的交通營運商勢必會消減服務。