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沙加緬度鬧區凌晨槍擊案 男邊跑邊開槍致6死12傷

編譯組／沙加緬度訊
沙加緬度3日凌晨大規模槍擊案六死十傷。圖為警方在現場調查。(美聯社)
沙加緬度3日凌晨大規模槍擊案六死十傷。圖為警方在現場調查。(美聯社)

加州首府沙加緬度市中心3日凌晨爆發大規模槍殺。警方表示，共有六人死於這次群眾射擊，另12人受傷，沙加緬度警方正在追查一名嫌犯。

沙加緬度3日凌晨大規模槍擊案六死12傷。圖為警方在現場調查。(美聯社)
沙加緬度3日凌晨大規模槍擊案六死12傷。圖為警方在現場調查。(美聯社)

沙加緬度警長雷斯特 (Kathy Lester) 在記者會中說，警方凌晨約2時在離州議會大樓約兩個街區附近巡邏時，聽到槍聲響起，隨即趕到現場。

圖為現場兩名女性擁抱相互安慰。(美聯社)
圖為現場兩名女性擁抱相互安慰。(美聯社)

警方趕到現場時，發現大批民眾群集，六名死者躺在街上，另12人送往醫院急救，這些人有的自行前往醫院，有些由緊急救護車運送到醫院治療。警方沒有透露傷者情況。沙加緬度警局希望現場目擊槍殺者提供破案線索。

沙加緬度警察局長雷斯特接受媒體採訪。(美聯社)
沙加緬度警察局長雷斯特接受媒體採訪。(美聯社)

雷斯特警長呼籲民眾協助，逮捕兇手歸案。雷斯特表示，兇手是否只有一人，警方目前尚未確定。槍案爆發不久，有人在推特公布槍聲連連中，民眾奔離大街情形。

3日大規模射殺事件發生地點附近餐廳、酒吧群集，是沙加緬度市中心休閒旅遊區，一般情況下，夜總會關門時間是凌晨2時，深夜凌晨時刻，仍然人來人往，非常熱鬧。

沙加緬度3日凌晨大規模槍擊案六死12傷。圖為警方在現場調查。(美聯社)
沙加緬度3日凌晨大規模槍擊案六死12傷。圖為警方在現場調查。(美聯社)

案發當時，18歲的莎爾 (Kelsey Schar) 在附近公民旅館(Citizen Hotel) 四樓客房。她說，她聽到槍聲，暗夜中出現閃光，於是起身走到窗口，看見一名男子奔跑時，一邊舉槍射擊。住在同一客房的伍達德 (Madalyn Woodard) 說，她看到槍聲響起時，群眾四散，一名女子手臂中槍，躺在地上，附近夜總會警衛衝上前去，試圖用手巾替她止血。

圖為一民眾(黃衣者)要求警方允許他進入現場探視兒子。(美聯社)
圖為一民眾(黃衣者)要求警方允許他進入現場探視兒子。(美聯社)

社區活躍人士阿奚爾斯 (Berry Accius) 說，槍案發生後不久他來到現場，看到一名年輕女子躺在一灘鮮血中，另一個女子將中槍女子臉上的眼鏡拿開，另有一名年輕女子尖聲喊叫：「他們殺死了我的姊姊。」一名婦女在現場四處奔跑，一邊喊道：「我的兒子呢？我的兒子呢？我的兒子有沒有中槍？」

這是美國今年來第三次造成至少六人死亡的大規模槍殺事件，也是沙加緬度最近五周內，爆發的第二場群眾射擊事件。

今年2月28日，39歲的摩拉 (David Mora) 在一個教堂中開槍射殺三名女兒與一名看護後，舉槍自盡。雖然兇手摩拉無法合法持有槍械，他仍然自行組裝一把半自動來福槍凶器。

圖為槍擊案後，沙加緬度市長史坦柏格舉行記者會。(美聯社)
圖為槍擊案後，沙加緬度市長史坦柏格舉行記者會。(美聯社)

沙加緬度市長史坦伯格 (Darrell Steinberg) 嚴厲譴責與日猖狂的槍械暴力。他說，槍械暴力是美國、加州以及他的城市一大禍害，作為市長他將竭力減低這種大禍害。

凶案爆發後，加州州長紐森隨即發表聲明，表示州府與執法單位密切合作，調查案發經過。紐森在聲明中指出：「一場大規模射殺事件爆發，有些家庭痛失親人，眾多民眾受傷，造成社區陷入憂傷。」

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