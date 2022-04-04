北加齊魯會館春季團拜 牟善竹接任會長
北加州齊魯會館3日來到密爾布瑞舉辦2022年春季團拜暨會長交接活動。包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪以及灣區華僑文教中心主任莊雅淑在內的200餘名來賓，在祭孔正獻官李作堂的帶領下，向中華民族列祖列宗暨齊魯古聖先賢行三鞠躬禮。
新任理事長牟善竹表示，齊魯會館成立於1981年，至今已有41年的歷史。「祭孔對於齊魯會館是很重要的活動，我們是責無旁貸。」牟善竹說，「大家在歡樂之餘，其背後的意義就是發揚中華固有的文化和傳統文化。」
正祭官李作堂來自於山東煙台，來到美國已經40多年。他表示，很多華人來到美國都給自己起個洋名字，但是華人的面孔三代四代後都不會有變化。「從歐洲來的人，下飛機就可以「變成」美國人。我們的面孔永遠改變不了，我們的傳統文化應該永遠傳承下去。」李作堂說。
李作堂表示，齊魯會館成立43年以來，僅因疫情中斷了兩次活動。「42年以前，有來自南韓的華僑，還有來自台灣的山東人共同在灣區成立了齊魯會館，我那個時候就加入了。」
賴銘琪致辭表示，齊魯會館的成立就是為了傳承中華文化，這其中當然包含著孔子的思想。他表示，齊魯會館要繼續堅持下去，堅持舉辦祭孔大典。「這意義十分重大，因為這可以幫助海外相親緬懷列祖列宗，還可以傳承中華文化，傳承孔子思想。」賴銘琪說。
莊雅淑表示，齊魯會館40多年來在灣區凝聚了很多齊魯鄉親，傳承孔子思想，這是一件令人感動的事情。她說，舊金山齊魯會館是海外第一個舉辦祭孔大典的海外僑團。「來到舊金山以後，曾有幸與呂芳雲理事長以及其他幾位齊魯會館的好朋友聚會，聽到各位對中華民國的支持，心裡非常感動。」莊雅淑說，「新任牟善竹理事長在僑界也擔任了許多重要的職務，她非常細心和耐心，希望她能夠帶領齊魯會館繼續發揚孔子思想。」
隨後，在賴銘琪處長的監交下，新老會長完成交接儀式，莊雅淑代中華民國僑務委員長童振源宣讀了感謝狀。牟善竹表示，齊魯會館是經過無數前輩的奉獻，一步一腳印才會有今天的成果。她將懷著感恩的心，秉持著一貫的理念繼續前進。
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