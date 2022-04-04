北加齊魯會館春季團拜 牟善竹接任會長

祭孔正獻官李作堂上香、獻花並宣讀祭文。（記者王子涵／密爾布瑞攝影）

北加州齊魯會館3日來到密爾布瑞舉辦2022年春季團拜暨會長交接活動。包括駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長賴銘琪以及灣區 華僑文教中心主任莊雅淑在內的200餘名來賓，在祭孔正獻官李作堂的帶領下，向中華民族列祖列宗暨齊魯古聖先賢行三鞠躬禮。

新任理事長牟善竹表示，齊魯會館成立於1981年，至今已有41年的歷史。「祭孔對於齊魯會館是很重要的活動，我們是責無旁貸。」牟善竹說，「大家在歡樂之餘，其背後的意義就是發揚中華固有的文化和傳統文化。」

新任理事長牟善竹（左一）表示，齊魯會館成立於1981年，至今已有41年的歷史。（記者王子涵／密爾布瑞攝影）

正祭官李作堂來自於山東煙台，來到美國已經40多年。他表示，很多華人來到美國都給自己起個洋名字，但是華人的面孔三代四代後都不會有變化。「從歐洲來的人，下飛機就可以「變成」美國人。我們的面孔永遠改變不了，我們的傳統文化應該永遠傳承下去。」李作堂說。

李作堂表示，齊魯會館成立43年以來，僅因疫情中斷了兩次活動。「42年以前，有來自南韓的華僑，還有來自台灣的山東人共同在灣區成立了齊魯會館，我那個時候就加入了。」

賴銘琪致辭表示，齊魯會館的成立就是為了傳承中華文化，這其中當然包含著孔子的思想。他表示，齊魯會館要繼續堅持下去，堅持舉辦祭孔大典。「這意義十分重大，因為這可以幫助海外相親緬懷列祖列宗，還可以傳承中華文化，傳承孔子思想。」賴銘琪說。

祭孔正獻官李作堂上香、獻花並宣讀祭文。（記者王子涵／密爾布瑞攝影）

莊雅淑表示，齊魯會館40多年來在灣區凝聚了很多齊魯鄉親，傳承孔子思想，這是一件令人感動的事情。她說，舊金山齊魯會館是海外第一個舉辦祭孔大典的海外僑團。「來到舊金山以後，曾有幸與呂芳雲理事長以及其他幾位齊魯會館的好朋友聚會，聽到各位對中華民國 的支持，心裡非常感動。」莊雅淑說，「新任牟善竹理事長在僑界也擔任了許多重要的職務，她非常細心和耐心，希望她能夠帶領齊魯會館繼續發揚孔子思想。」

隨後，在賴銘琪處長的監交下，新老會長完成交接儀式，莊雅淑代中華民國僑務委員長童振源宣讀了感謝狀。牟善竹表示，齊魯會館是經過無數前輩的奉獻，一步一腳印才會有今天的成果。她將懷著感恩的心，秉持著一貫的理念繼續前進。