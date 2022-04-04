兒童失眠能否服用褪黑激素？醫界不同調 專家：長期影響難料
許多人在失眠或者調時差時，都會服用褪黑激素（melatonin）幫助入睡。也愈來愈多的人給失眠的小孩服用褪黑激素，褪黑激素成為常見的兒童睡眠輔助劑。特別是褪黑激素在美國屬於補充劑而非藥品，無須醫師處方就可購買，取得容易。不過，醫界對於小孩是否該使用褪黑激素助眠，存在不同的看法。
褪黑激素是一種由人類松果體分泌的激素，有助於調節睡眠週期。據加州健康媒體CaliforniaHealthline.org報導，褪黑激素在美國各地的藥房作為膳食補充劑出售，並以咀嚼片、調味液體和軟糖的形式專門賣給兒童。有家長為了讓失眠的還子能盡快入睡，給小孩服用褪黑幾素後覺得效果不錯，「（小孩）搖身一變成為一個完全不同的人，失眠問題很快解決，聽完媽講故事後就很快睡著了。」然而，有家長最初只是想要給小孩服用個兩周就停止，但是直到六年之後，孩子仍然每晚都吃褪黑激素。
根據NielsenIQ的數據顯示，2021年美國人花在購買褪黑激素補充劑上的總支出為10億9000萬元，比2018年的銷售額增長將近150%。另外，根據聯邦毒物控制中心協會（AAPCC）的資料指出，從2017年到2021年，涉及5歲以下幼兒的褪黑激素中毒案數（即攝入過多劑量的情況），增加了一倍多。在2021年約有4萬6300宗涉及5歲以下兒童的褪黑激素中毒案，高於2017年的近1萬9400宗。劑量過量的潛在症狀，包括頭痛、頭暈和易怒等。
波士頓兒童醫院睡眠中心聯合主任兼哈佛醫學院神經病學教授歐文斯（Judith Owens）表示，褪黑激素無所不在，「我發現特別令人擔憂的是，兒科醫生建議將此作為快速解方，給父母和年齡較大的孩子傳達了一個訊息：如果你睡不著，就需要吃藥。」
美國睡眠醫學會（AASM）公共安全委員會主席兼印第安納大學睡眠專家里希（Muhammad Adeel Rishi）表示，該學會不建議使用褪黑激素治療成人和兒童的慢性失眠症。同時，委員會預計將發布一份健康指引，建議在沒有醫生監督的情況下，不應在兒童身上使用褪黑激素。
里希解釋，兒童失眠通常是一種行為問題，與就寢時間、睡前使用電子產品以及從事其他的非睡眠活動有關，「通常可以在沒有藥物的情況下，以行為的改變來治療。」
里希將近年來使用褪黑激素的兒童日益增加，部分歸因於補充劑製造商的行銷，例如廠商製造專門針對兒童的軟糖產品。但他也承認，新冠肺炎疫情確實導致失眠問題更加普及。
不過，儘管褪黑激素引發部分專業人士的憂慮，但有些睡眠專家和兒科醫生支持褪黑激素的使用。史丹福醫學院睡眠醫學系教授佩拉約（Rafael Pelayo）就認為，褪黑激素是治療兒童睡眠障礙的有用工具，「褪黑激素只是在告訴大腦夜晚即將來臨。我認為真正的問題不在於它被過度使用，而是兒童失眠問題十分普遍。」
佩拉約說，有時會建議兒童服用褪黑激素，同時家人也實施行為改變措施，以解決問題。他表示，許多孩子在學會如何自己入眠的方式後，就停止服褪黑激素。當然，但有些孩子最終變得長期服用。
佩拉約提醒，褪黑激素最適合難以入睡者，而不是經常在半夜醒來的人。
根據國家衛生研究院的資料顯示，褪黑激素對兒童短期使用似乎安全無虞，但目前缺乏關於長期性影響的資訊。由於褪黑激素是一種激素，一些專家擔心服用它可能造成青春期延後到來，不過現在還缺乏相關證據。另一方面，褪黑激素其他可能的副作用包括嗜睡、尿床和焦慮。
此外值得留意的是，因為褪黑激素在美國被視為補充劑，而非藥物，所以不同牌子的品質和劑量可能差異很大。一項在2017年進行的研究就表示，測試31種褪黑激素補充劑後發現，實際劑量是標籤列出的劑量的不到五分之一到近五倍不等。四分之一的測試產品還含有血清素，血清素即使服用低劑量，也可能產生嚴重的副作用。
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