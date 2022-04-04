兒童失眠能否服用褪黑激素？醫界不同調 專家：長期影響難料

市面上有不少針對兒童的褪黑激素，幫助調節睡眠。（記者李榮／攝影）

許多人在失眠 或者調時差時，都會服用褪黑激素（melatonin）幫助入睡。也愈來愈多的人給失眠的小孩服用褪黑激素，褪黑激素成為常見的兒童睡眠輔助劑。特別是褪黑激素在美國屬於補充劑而非藥品，無須醫師處方就可購買，取得容易。不過，醫界對於小孩是否該使用褪黑激素助眠，存在不同的看法。

褪黑激素是一種由人類松果體分泌的激素，有助於調節睡眠週期。據加州 健康媒體CaliforniaHealthline.org報導，褪黑激素在美國各地的藥房作為膳食補充劑出售，並以咀嚼片、調味液體和軟糖的形式專門賣給兒童。有家長為了讓失眠的還子能盡快入睡，給小孩服用褪黑幾素後覺得效果不錯，「（小孩）搖身一變成為一個完全不同的人，失眠問題很快解決，聽完媽講故事後就很快睡著了。」然而，有家長最初只是想要給小孩服用個兩周就停止，但是直到六年之後，孩子仍然每晚都吃褪黑激素。

根據NielsenIQ的數據顯示，2021年美國人花在購買褪黑激素補充劑上的總支出為10億9000萬元，比2018年的銷售額增長將近150%。另外，根據聯邦毒物控制中心協會（AAPCC）的資料指出，從2017年到2021年，涉及5歲以下幼兒的褪黑激素中毒案數（即攝入過多劑量的情況），增加了一倍多。在2021年約有4萬6300宗涉及5歲以下兒童的褪黑激素中毒案，高於2017年的近1萬9400宗。劑量過量的潛在症狀，包括頭痛、頭暈和易怒等。

波士頓兒童醫院睡眠中心聯合主任兼哈佛醫學 院神經病學教授歐文斯（Judith Owens）表示，褪黑激素無所不在，「我發現特別令人擔憂的是，兒科醫生建議將此作為快速解方，給父母和年齡較大的孩子傳達了一個訊息：如果你睡不著，就需要吃藥。」

美國睡眠醫學會（AASM）公共安全委員會主席兼印第安納大學睡眠專家里希（Muhammad Adeel Rishi）表示，該學會不建議使用褪黑激素治療成人和兒童的慢性失眠症。同時，委員會預計將發布一份健康指引，建議在沒有醫生監督的情況下，不應在兒童身上使用褪黑激素。

里希解釋，兒童失眠通常是一種行為問題，與就寢時間、睡前使用電子產品以及從事其他的非睡眠活動有關，「通常可以在沒有藥物的情況下，以行為的改變來治療。」

里希將近年來使用褪黑激素的兒童日益增加，部分歸因於補充劑製造商的行銷，例如廠商製造專門針對兒童的軟糖產品。但他也承認，新冠肺炎疫情確實導致失眠問題更加普及。

不過，儘管褪黑激素引發部分專業人士的憂慮，但有些睡眠專家和兒科醫生支持褪黑激素的使用。史丹福醫學院睡眠醫學系教授佩拉約（Rafael Pelayo）就認為，褪黑激素是治療兒童睡眠障礙的有用工具，「褪黑激素只是在告訴大腦夜晚即將來臨。我認為真正的問題不在於它被過度使用，而是兒童失眠問題十分普遍。」

佩拉約說，有時會建議兒童服用褪黑激素，同時家人也實施行為改變措施，以解決問題。他表示，許多孩子在學會如何自己入眠的方式後，就停止服褪黑激素。當然，但有些孩子最終變得長期服用。

佩拉約提醒，褪黑激素最適合難以入睡者，而不是經常在半夜醒來的人。

根據國家衛生研究院的資料顯示，褪黑激素對兒童短期使用似乎安全無虞，但目前缺乏關於長期性影響的資訊。由於褪黑激素是一種激素，一些專家擔心服用它可能造成青春期延後到來，不過現在還缺乏相關證據。另一方面，褪黑激素其他可能的副作用包括嗜睡、尿床和焦慮。

此外值得留意的是，因為褪黑激素在美國被視為補充劑，而非藥物，所以不同牌子的品質和劑量可能差異很大。一項在2017年進行的研究就表示，測試31種褪黑激素補充劑後發現，實際劑量是標籤列出的劑量的不到五分之一到近五倍不等。四分之一的測試產品還含有血清素，血清素即使服用低劑量，也可能產生嚴重的副作用。