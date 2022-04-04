14記3分+末節逆襲爵士 勇士鎖定西區季後賽

普爾砍下31分。（記者劉先進 ／攝影）

在最多落後21分的情況下，金州勇士 2日晚末節打出18比0的衝擊波，以111比107逆轉猶他爵士，鎖定西區季後賽 席位。這也是勇士自從2019年兵敗總冠軍賽以來，時隔三年再次殺進季後賽。湯普森和普爾（Jordan Poole）合計砍下67分，投進14個三分。

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在進攻上，爵士利用突破傳球給底角投三分，傳給內線大個子戈貝爾（Rudy Gobert）等方式取分。油漆區內，爵士得到44分，比勇士多出16分。戈貝爾一人就拿到14分19籃板。米切爾（Donovan Mitchell）和康利（Mike Conley）均入帳26分。

勇士末節10分多鐘還落後12分。但勇士連續利用格林擋拆，讓湯普森或普爾三分投射，對位球員戈貝爾居然下沉禁區，並不干擾投籃，防守被勇士一舉轟垮。而爵士進攻時連續失誤，或傳球出界，或運球打在腳上，讓勇士打出18比0的進攻高潮，奠定勝局。普爾15中6，罰球7中7得到31分6籃板6助攻，連續第16場比賽至少得到20分。格林10分9籃板7助攻。

湯普森最近狀態不佳，上一場面對聯盟最強球隊鳳凰城太陽，三分10中1。但他本場三分17中8，得到36分5籃板2助攻。

教頭柯爾說，他對湯普森和普爾在球場上的技藝感到驚奇。格林在場上激情四射，維金斯和波特有條不紊的防守，充滿能量。球員在比賽中的表現難以置信。

柯爾說，湯普森狀態一直在起起伏伏，並不穩定。在情感上，湯普森非常想要拿到如同當晚的表現。他傾向於給自己一點壓力，這是球隊試圖幫助他的，讓他放鬆一點，明白有時不用逼得太狠，他只是希望馬上恢復一切手感，這並不可行。「我們已經看過無數次了。湯普森也會投出糟糕的球。我不認為他在投籃選擇方面有大的改進。但中距離投籃進球後，讓湯普森進入了一個節奏，然後他開始做那些不可能的事情。」

湯普森（右）瘋狂砍下36分，率領勇士逆轉獲勝。（記者劉先進 ／攝影）

湯普森表示，他知道自己可以翻轉狀態。「今年會有起伏，我只是告訴自己，這是一場比賽，我將繼續前進。我告訴助理教練阿特金森（Kenny Atkinson），今晚會打出很棒的比賽，很高興言出必行。」

普爾說，在本賽季的此時此刻，每場比賽都很重要。但不可否認的是，更衣室裏的每個人都知道，這場比賽，勇士有一個特別的優勢，他們不打算讓勝利溜走。

勇士將在3日背靠背面對沙加緬度國王，在7日迎戰洛杉磯湖人，9日和10日背靠背對戰馬刺和醍醐。考慮到柯瑞 還未復出，勇士進攻起伏不定，球隊還可能輸球，最終排名應該不低於第六名。