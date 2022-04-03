修復金山千禧大廈 最後階段藏隱憂 工程師：非常危險

修復舊金山千禧大廈，最後階段震耳欲聾，且藏隱憂。（電視新聞截圖）

對下沉和傾斜的舊金山 千禧大廈進行新一階段的改造，已於本周開始，這項工作被一位評論家說成 「非常危險」，因為它需要在已經問題重重的地基兩邊挖掘及移除數噸的支撐性泥土。

千禧大廈的官員在周二（3月29日）的一份備忘錄中通知居民，施工工作正在進入第四，也是最後階段，需要進行挖掘，以擴大現有的墊層地基，該地基將由錨定在基巖上的新支撐樁支撐。居民們被告知要注意 「一些鉆探的聲音」以及與工作相關的振動，這項工作預計將持續到9月。

隨著最後階段的工作開始，監測數據顯示，鐵塔的頂部向西北方向傾斜了27英寸。根據該監測數據，自5月開始工作以來，該塔在頂部又傾斜了10英寸。

千禧大廈的修復工 程師翰伯格（Ron Hamburger）表示，在工程結束時，大樓預計會再傾斜一些，但專家們擔心，為擴大地基而進行的新挖掘，可能會使大樓的下沉和傾斜程度超出預期。

「我認為這是非常危險的，」當地資深的岩土工程師派克（Bob Pyke）說，他曾多次針對這個修復方案的可行性警告政府官員。在3月14日寫給建築官員的信中，他寫道：「我現在要對此發出警告：為建造墊層擴展而進行的挖掘存在許多不確定因素。」

派克說，他擔心在目前最傾斜的地方向下挖掘25英尺、清除結構兩邊的泥土，將意味著支撐現有基礎的泥土的缺失。他說，這項工作可能會導致多達兩英寸的額外沉降，這相當於自修復工作開始以來，該建築與施工有關的沉降已經導致了大約10英寸的額外傾斜。

市政府官員在一份聲明中說，如果工作期間的沉降量超過既定限度，他們將停止挖掘。他們強調，盡管有了新階段的工作計畫，市政府還沒有簽署千禧大廈修復工程師的計畫，即只用18根樁來支撐大樓，而不是最初計畫的52根。

雖然塔樓的居民被提醒會有一些額外的噪音，但已有人抱怨，在離他們的窗戶這麽近的地方不斷進行千斤頂敲擊的工作，已經讓他們耳鳴了。預計施工將在工作日的早上7點到晚上8點之間，有時周末也會進行。