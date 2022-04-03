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海關局新聞稿含種族標籤 華裔作家一路追

編譯組／綜合報導
聯邦海關暨邊境保護局（CBP）發布新聞照片，展示非法進口的中國肉乾。(CBP)
聯邦海關暨邊境保護局（CBP）發布新聞照片，展示非法進口的中國肉乾。(CBP)

供人類食用的中國牛肉乾、豬肉乾，為何會造成美國的動物染上瘟疫？自從新冠病毒大流行以來，美國政府和某些民間人士，從疫情到長相，甚至食物和語言，似乎有意和無意的把非法（illegal）、中國（Chinese）、疫病（disease）等概念串連在一起，變成了美國華人，甚至美國亞裔的不可承受之重。

聯邦海關暨邊境保護局（CBP）近日的一封新聞稿，引發洛杉磯時報華裔專欄作家Frank Shyong關切，因為包括牛肉乾等中國動物加工產品，仍以驚人數量經由洛杉磯與長堤港進入美國，但中國仍存在多種高感染、高危險的動物疾病，因此CBP建議不得食用。

美國牛肉乾。（聯合新聞網照片）
美國牛肉乾。（聯合新聞網照片）

但Frank Shyong多方查證的最後結果是，因為非洲豬瘟仍在中國盛行，為了降低感染風險，因此聯邦農業部（USDA）禁止中國製肉類產品進口美國。他說，確實有些動物疾病可能因為走私肉類而導致美國牲畜染病，他也絕對支持查察走私，但是考量到反亞裔氛圍，這封新聞稿的措辭就有待商榷了。

Frank Shyong說，CBP一開始的電郵裡，附帶了幾張照片，其中有些還是包裝好的知名品牌，很多華裔都會在本地超市買來解饞，這就讓他開始解惑之旅，因為這些產品都是合法在美國販售的，為何會被認定是走私，且高風險的肉製品？

Frank Shyong先打給CBP新聞稿的撰稿人Jaime Ruiz，他無法解釋這些產品與動物染病的關聯，但某些走私品違反關稅規定，也未取得USDA的許可。Frank Shyong質疑，就算違反這些規定，但牛肉乾與動物流行傳染病有何關連？Jaime Ruiz無法回答，因此請Frank Shyong找USDA釐清。

聯邦海關暨邊境保護局（CBP）發布新聞照片，展示非法進口的中國肉乾。(CBP)
聯邦海關暨邊境保護局（CBP）發布新聞照片，展示非法進口的中國肉乾。(CBP)
聯邦海關暨邊境保護局（CBP）發布新聞照片，展示非法進口的中國肉乾。(CBP)
聯邦海關暨邊境保護局（CBP）發布新聞照片，展示非法進口的中國肉乾。(CBP)

USDA官員William Wepsala表示，非洲豬瘟在中國仍然猖獗，而且如果肉品未經完善殺菌，病菌能在包裝產品中存活數周，因此如果牛肉乾未經正確處理或煮熟，的確有可能傳播疫病。但是USDA的網站僅將豬肉產品列為危險物，那為何牛肉乾也被禁？William Wepsala無法回答。

再者，這些進口牛肉乾或豬肉乾，都是給人類食用，為何會影響到美國的豬牛染上疾病？難道美國的養牛場和養豬場，會給牛和豬餵食中國進口的人類食用肉乾嗎？William Wepsala還是無法回答。

Frank Shyong說，自從新冠疫情發生以來，非法（illegal）、中國（Chinese）、疫病（disease）三個詞就像長了根似的串在一起，因此「中國製非法肉品」好像就成為理所當然的寫法。但是，此風之下，不只華裔遭殃，連亞裔都很可能被當成中國人，成為疫病罪魁禍首，媒體也習慣將亞洲人與疫病畫上等號。

Frank Shyong說。文化與種族成見本來就已經存在，但是新冠疫情卻讓歧視更為明顯。他說，牛肉乾何罪之有，說到底，並非全部都是非法走私而來，總有些是合法、安全、可口的牛肉乾。

CBP 亞裔 疫情

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