戶外熱車遭竊 聖荷西市一年200起

您有清晨出門前，人不在車上發動引擎熱車的習慣嗎? 小心被竊賊盯上。(記者熊移山／攝影)

您有清晨出門前熱車的習慣嗎? 根據灣區 的竊車報告指出，每年都有數百輛的車子，因為車主在還沒出門前，將車輛引擎發動隨即返回室內，結果就被竊賊開走。單就聖荷西 市，一年就有近200起這樣的案例。

這樣情況多數發生在車輛沒有停進車庫天氣寒冷的清晨，兩種狀況會讓部分的民眾想要先熱車，一是因為清晨的車子裡就像冰箱一樣冷，先發動車子讓暖氣運作。二是認為天氣冷車子引擎要先發動，潤滑一下引擎，這樣才可以保護引擎。

警方表示，如果您是第二種情況其實大可以放心，因為其實很多汽車 手冊上都有說明，開車時不需要熱車就可以直接行駛。早期(30年前)會有「熱車」的說法，主要還是因為車輛製造技術以及機油都還不夠進步，因此引擎內的機油在停車之後就會回流到引擎底部，所以需要發動引擎讓機油幫浦運轉，將機油運送到引擎最需要潤滑的活塞、連桿和曲軸等地方。雖然機油回流的狀況並沒有因為技術而改變，但是機油的技術和整個引擎的設計早就解決了這個問題。所以如果你還是不放心，那就發動引擎上路之後，前一分鐘不猛踩油門飆車，保持低速運轉，其實際效果和怠速運轉相同。