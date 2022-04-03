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聖他克拉拉縣洛斯阿圖高中生 傳芬太尼中毒亡

編譯組／洛斯阿圖2日電        
調查人員警告，致命的毒品芬太尼可能正在社區內流轉。（電視新聞截圖）
調查人員警告，致命的毒品芬太尼可能正在社區內流轉。（電視新聞截圖）

聖他克拉拉縣警方周五（4月1日）早上發現一名洛斯阿圖高中學校的一名學生可能因芬太尼死亡，目前正在對此進行調查。聖他克拉拉縣官員正好在事件發生的同一天，公布了阻止致命的芬太尼過量使用計畫。由於該悲劇的發生，本周末將為洛斯阿圖高中學生提供心理輔導。

警方表示，芬太尼中毒可能是該學生的死因。調查人員還警告家長，致命的毒品可能正在該社區內流轉。山景城─洛斯阿圖學區在一份聲明中說：「我們向學生的家人、朋友和學校社區表示誠摯的慰問。」

悲痛消息傳來，正值洛斯阿圖恢復每月第一個周五的慶祝活動之時。洛斯阿圖的家長坦普爾（Nadia Temple）說：「總是盯著他們是很困難的，你只能希望並祈禱用了正確方式撫養他們。」

洛斯阿圖的一位家長布洛姆（Jan Blom）談到了他家庭的個人損失，他的兒子萊納斯（Linus Blom）在2020年因芬太尼中毒而喪生，當時離他18歲生日只有一個月。萊納斯是一個有成就的摔跤手，一直在與毒癮作鬥爭。

布洛姆說：「由於芬太尼的普遍流行，現在的青少年很容易獲得毒品，他不幸沒有躲過這一劫。」

萊納斯是該縣2020年死於芬太尼中毒的90人之一。2021年，則有135人因這種致命的合成鴉片類藥物而喪生。

周五當天早些時候，聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）宣布成立一個芬太尼工作小組來試圖找到解決方案，他們將在4月中旬開始開會。

聖他克拉拉縣執法部門和檢察長辦公室說，他們在最近幾個月裡沒收了數千顆芬太尼藥丸，他們計畫對出售致命毒品的經銷商提出殺人指控。

聖他克拉拉縣主管副檢察長愛德華‧梁（Edward Liang）說：「我們這樣做只有一個原因：使盡可能多的家庭免遭失去親人的痛苦，他們就像你們今天將在這裡聽到的那些人。」

就這起最新的死亡事件而言，山景城─洛斯阿圖學校的官員表示，由於調查的敏感性，在警方試圖找出他們是如何得到毒品期間，學生的名字不會被公布。

聖他克拉拉縣周五剛公布阻止致命的芬太尼過量使用計畫。（電視新聞截圖）
聖他克拉拉縣周五剛公布阻止致命的芬太尼過量使用計畫。（電視新聞截圖）
洛斯阿圖一名高中生或因芬太尼中毒死亡。（電視新聞截圖）
洛斯阿圖一名高中生或因芬太尼中毒死亡。（電視新聞截圖）

毒品 學區

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