我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

穆林參選聯邦眾議員 華裔領袖辦籌款餐會支持

記者李怡／舊金山報導
華裔領袖和民選官員，支持穆林參選聯邦眾議員。（記者李怡/攝影）
華裔領袖和民選官員，支持穆林參選聯邦眾議員。（記者李怡/攝影）

舊金山華裔社區領袖4月2日在華埠康年酒家舉辦籌款餐會，支持現任州議員凱文．穆林(Kevin Mullin)參選聯邦眾議員。籌款會共同主辦人包括警察委員余健全、肖化社區領袖李美玲、東北社區聯邦信用會行政總裁勞微笑，以及財經界領袖朱元吉，州眾議員丁右立、州財務長馬世云、舊金山市議員陳詩敏、楊馳馬、中華總會館總董梁國源等眾多民選官員、社區領袖及商業代表出席站台。

現任第14區聯邦眾議員斯佩儀去年11月宣布退休，明年初任期屆滿後不再爭取連任，曾擔任斯佩儀立法助理的穆林宣布參選，穆林已得到斯佩儀的競選背書。

在最新劃定的國會選區中，現有的第14區將重劃為第15選區，範圍包括聖馬刁縣北面及舊金山東南面，即華人聚居的肖化區、訪谷區以及外米慎區等。選區內華裔選民眾多。到場嘉賓在致詞時表示，市縣州府以及聯邦層面均需要有代表，能為華裔社區發聲和爭取權益，穆林就是這樣一位可以為華裔社區發聲和爭取權益的人。

穆林感謝華人社區的支持，承諾將在教育、治安、通貨膨脹、小商業等議題上代表華人社區爭取權益。他表示，過去兩年，針對亞裔社區的仇恨犯罪在加州及全美急劇增加。作為一名州眾議員，他去年曾支持州府撥出總額為1億5600萬元的經費，用作阻止歧視和不斷上升的仇恨事件。這些經費撥給社區服務團體，為受害人提供賠償、輔導和預防犯罪，這些服務特別包括為害怕受到襲擊的年長居民提供護伴服務。

凱文．穆林出生在南舊金山市，有一對四歲雙胞胎兒子。他曾當選南舊金山市市議員，2012年當選聖馬刁縣州眾議員，自2014年起擔任州眾議會副議長至今。在州議會中推動的實際立法紀錄顯示，他的政績成果主要在選區內居民的家庭生活，他一共撰寫及通過了60多項法案成為法律。

穆林表示，如果當選，他將致力推動華裔社區成員關注的各項民生議題，包括努力應對通貨膨脹，確保為學生提供最優質的公共教育，提供更安全的街道，並努力滅少政府的繁複規定和稅項，以助力小商業者茁壯成長。

已公開支持穆林參選聯邦眾議員的華裔民選官員，還包括州眾議員羅達倫（Evan Low）、州眾議員李天明、舊金山市府律師邱信福等。

州財務長馬世云（右二）、州眾議員丁右立（左二）、舊金山市議員陳詩敏（左一）、楊馳...
州財務長馬世云（右二）、州眾議員丁右立（左二）、舊金山市議員陳詩敏（左一）、楊馳馬（右一），到場支持穆林（中）。（記者李怡/攝影）
第15選區國會議員候選人凱文．穆林感謝華裔社區支持。（記者李怡/攝影）
第15選區國會議員候選人凱文．穆林感謝華裔社區支持。（記者李怡/攝影）
華裔領袖為支持穆林參選聯邦眾議員，發起籌款餐會。（記者李怡/攝影）
華裔領袖為支持穆林參選聯邦眾議員，發起籌款餐會。（記者李怡/攝影）

眾議員 舊金山 華裔

上一則

聖他克拉拉縣洛斯阿圖高中生 傳芬太尼中毒亡

延伸閱讀

延長大眾運輸口罩令？聯邦壓力大

延長大眾運輸口罩令？聯邦壓力大
舊金山辦公室重啟落後全國 遠距工作時間高於預期

舊金山辦公室重啟落後全國 遠距工作時間高於預期
兩性薪資大不同 舊金山男性「購屋能力」高女性4倍

兩性薪資大不同 舊金山男性「購屋能力」高女性4倍
聯邦公布新規 2026年新車燃油效益達每加侖49哩

聯邦公布新規 2026年新車燃油效益達每加侖49哩
聯邦氣候變遷援助金 新州將獲8720萬助低收家庭節能

聯邦氣候變遷援助金 新州將獲8720萬助低收家庭節能

熱門新聞

由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

2022-03-31 15:39
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
攝影師正在整理後車廂的攝影設備，突然被劫匪襲擊。（推特截圖）

攝影師雙子峰遭持槍搶劫 過程被其他遊客全程錄製

2022-03-27 18:45
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10
櫻花季時的箱根園非常迷人。（記者李榮／攝影）

藝妓回憶錄拍攝地 加州最古老日式花園櫻花盛開

2022-03-27 18:45
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

2022-03-26 02:18

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化