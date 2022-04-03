穆林參選聯邦眾議員 華裔領袖辦籌款餐會支持

華裔領袖和民選官員，支持穆林參選聯邦眾議員。（記者李怡/攝影）

舊金山華裔 社區領袖4月2日在華埠康年酒家舉辦籌款餐會，支持現任州議員凱文．穆林(Kevin Mullin)參選聯邦眾議員 。籌款會共同主辦人包括警察委員余健全、肖化社區領袖李美玲、東北社區聯邦信用會行政總裁勞微笑，以及財經界領袖朱元吉，州眾議員丁右立、州財務長馬世云、舊金山市議員陳詩敏、楊馳馬、中華總會館總董梁國源等眾多民選官員、社區領袖及商業代表出席站台。

現任第14區聯邦眾議員斯佩儀去年11月宣布退休，明年初任期屆滿後不再爭取連任，曾擔任斯佩儀立法助理的穆林宣布參選，穆林已得到斯佩儀的競選背書。

在最新劃定的國會選區中，現有的第14區將重劃為第15選區，範圍包括聖馬刁縣北面及舊金山東南面，即華人聚居的肖化區、訪谷區以及外米慎區等。選區內華裔選民眾多。到場嘉賓在致詞時表示，市縣州府以及聯邦層面均需要有代表，能為華裔社區發聲和爭取權益，穆林就是這樣一位可以為華裔社區發聲和爭取權益的人。

穆林感謝華人社區的支持，承諾將在教育、治安、通貨膨脹、小商業等議題上代表華人社區爭取權益。他表示，過去兩年，針對亞裔社區的仇恨犯罪在加州及全美急劇增加。作為一名州眾議員，他去年曾支持州府撥出總額為1億5600萬元的經費，用作阻止歧視和不斷上升的仇恨事件。這些經費撥給社區服務團體，為受害人提供賠償、輔導和預防犯罪，這些服務特別包括為害怕受到襲擊的年長居民提供護伴服務。

凱文．穆林出生在南舊金山市，有一對四歲雙胞胎兒子。他曾當選南舊金山市市議員，2012年當選聖馬刁縣州眾議員，自2014年起擔任州眾議會副議長至今。在州議會中推動的實際立法紀錄顯示，他的政績成果主要在選區內居民的家庭生活，他一共撰寫及通過了60多項法案成為法律。

穆林表示，如果當選，他將致力推動華裔社區成員關注的各項民生議題，包括努力應對通貨膨脹，確保為學生提供最優質的公共教育，提供更安全的街道，並努力滅少政府的繁複規定和稅項，以助力小商業者茁壯成長。

已公開支持穆林參選聯邦眾議員的華裔民選官員，還包括州眾議員羅達倫（Evan Low）、州眾議員李天明、舊金山市府律師邱信福等。