加州企業多元化立法 洛杉磯法官裁定：違憲
洛杉磯的一名法官周五（4月1日）裁定，加州一項具有里程碑意義的法律是違憲的，該法律規定，公司董事會成員必須包括來自某些種族、族裔或LGBT群體的成員。
這項簡短的裁決，是針對「司法觀察」（Judicial Watch）的一項訴訟作出，「司法觀察」是一個保守的法律團體，它尋求對去年加州簽署成為法律的這項措施發出永久禁令。裁決沒有解釋法官的理由。
該措施要求在加州設有主要行政辦公室的上市公司的董事會，必須有一名來自「代表性不足的社區」的成員，包括LGBT、黑人、拉丁裔、亞裔、美國本土或太平洋島民。
訴訟認為，這違反了該州的憲法平等保護條款。
「司法觀察」主席費頓（Tom Fitton）在一份聲明中說，該決定「宣布了現代社會對憲法禁止歧視的一項最明目張膽的重大攻擊是違憲的」。
該措施要求到2022年底，在有四至九名董事的董事會中至少有兩名這樣的董事；九名或更多董事的董事會則需要三名。不遵守規定的公司可能會面臨罰款，首次違反的罰款為10萬美元，再次違反的罰款為30萬美元。
州務卿在3月發布的一份「董事會多樣性」報告中發現，在大約700家公司中，約有300家公司遵守了規定。然而，一半的公司沒有提交所需的披露聲明。該法案的共同起草人、巴沙迪那民主黨眾議員霍爾登（Chris Holden）當時說，當非裔佛洛伊德（George Floyd）在被明尼亞波利斯警察謀殺後，許多公司發表了支持多樣性的聲明，但許多公司沒有落實。
州長紐森（Gavin Newson）在簽署該法案時曾說，少數族裔和群體在強大的公司董事會中擁有發言權是很重要的。
這項措施，從一開始就預計會面臨來自保守派的法庭挑戰，保守派認為這是一個歧視性配額，正如他們在2018年要求在公司董事會中有一名女性董事的法律那樣。洛杉磯「司法觀察」訴訟正在挑戰這項法律。
而且這項法律本身從一開始就不穩定，立法分析說可能難以為它辯護，但當時的州長布朗（Jerry Brown）說，盡管它有可能被法院推翻，他還是要推動這項法律。
加州為該法律進行了辯護，稱其符合憲法，是扭轉有利於白人男性的歧視文化所必需的，並且是在其他措施失敗後才實施的。
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