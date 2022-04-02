Van Ness大道快速公交線通車 Muni運行時間減少三分之一

Van Ness城市快速公交 (BRT) 。（記者李怡/攝影）

舊金山 市長布里德和市交通局 (SFMTA)4月1日慶祝Van Ness大道首個城市快速公交 (BRT) 系統的開通使用。此項目包括公交專用車道、升級的人行橫道信號燈及相關公用設施，以及Van Ness大道沿線的新景觀，此一系統將顯著改善市內公交服務，緩解沿線的交通擁堵問題。

市長布里德與交通部、民選官員代表等一起剪彩。 （記者李怡/攝影）

市長布里德說，Van Ness大道快速公交系統標誌我們在改變舊金山最繁忙的路段之一的交通安全和效率方面，向前邁出了重要的一步，這個系統不僅為居民和遊客步行、騎自行車和乘坐公共交通工具提供了便捷方式，還有助於城市的綠化工程。

聯邦眾議院議長波洛西 （Nancy Pelosi）在書面賀信中說，Van Ness快速公交系統在舊金山尚屬首例，它將為我們城市中心提供更加便捷的通勤服務、減少擁堵並提高安全性，並幫助應對氣候暖化危機。「作為舊金山的代表，我有幸為這個關鍵項目爭得超過1.16億元的聯邦支持，占其總資金的三分之一。讓我們向拜登總統和聯邦運輸部布塔朱吉（Pete Buttigieg）致謝，他們通過美國救援計畫的項目撥款，幫助灣區家庭提供世界一流的交通。」波洛西表示，民主黨將繼續努力在舊金山和全國範圍內擴大清潔、可靠的公共交通。

Van Ness大道城市快速公交站以及紅色的公交專用道。（記者李怡/攝影）

Van Ness快速公交線的開通，預計將使Muni的運行時間減少三分之一。除此之外，Van Ness快速公交的亮點還包括：闢建公交專用車道，供Muni、Golden Gate Transit 和緊急車輛使用；增強交通信號燈，針對南北行駛車流進行優化，在公共汽車 接近十字路口時為它們提供綠燈；低地板車輛和全門上車，讓乘客在每個站點更快速、更輕鬆地上下車；人行道延伸、高能見度人行橫道和聲音倒計時信號，提高行人安全；九個設備齊全的北行和南行站台，無障礙行人信號燈等。

此快速公交項目由聯邦交通管理局 (FTA) 公共基金、Prop K 基金、開發商捐款和其他資金來源共同資助。項目工程包括：更換超過2萬2000英尺的1800年代地下水管；建設抗震下水道系統；檢修應急消防供水系統；修理Muni的空架接觸系統，為零排放巴士提供動力；安裝電氣管道組，為交通信號燈和Muni空架電線供電；更新路燈和人行道照明等。

舊金山交通局（SFMTA）主管 Jeff Tumlin 說，期待已久的今天終於到來，快速公交線使市民和遊客的出行時間計畫顯著改善，這是舊金山第一個快速公交系統，將為市內的行人、單車人士、汽車駕駛提供更佳服務。更新後持久的地下基礎設施，將為舊金山人提供快速安全的交通體驗。

市長布里德與民選官員們一起乘坐快速公交。（記者李怡/攝影）

此一系統是2003年由75%的選民通過投票批准，計畫在Van Ness大道上規劃快速公交服務。2013年9月，舊金山縣交通管理委員會的監事會一致批准了這個快速公交項目，並於2016年10月開工建設，終於今日投入使用，歷時近六年時間。

Van Ness大道被稱作是舊金山社區的重要交通樞紐，也是連接北灣馬連縣、舊金山和中半島聖馬刁縣之間的重要區域要道。 Van Ness Avenue 是市內最繁忙的南北交通之一，每天，49 Mission/Van Ness 和 90 San Bruno Owl 的巴士路線，為超過1萬6000名Muni乘客以及 Golden Gate Transit 的乘客提供服務。它也是加州高速公路系統和美國101號公路的一部分，美國101號公路是連接280號和80號州際公路與金門大橋的主要幹線。