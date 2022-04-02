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加州撥1430萬元 遏制反亞太裔仇恨犯罪

記者楊青／綜合報導
加州宣布撥款1430萬元，遏制加州持續增加的反亞太裔仇恨犯罪。（本報檔案照）
加州宣布撥款1430萬元，遏制加州持續增加的反亞太裔仇恨犯罪。（本報檔案照）

加州政府3月31日宣布，撥出1430萬元，給停止仇恨犯罪的獲獎社區組織，包括加州五個主要地區的領導組織和75個計畫服務提供商，旨在提高加州對亞裔仇恨犯罪的防範意識，解決加州近年持續上升的亞裔仇恨事件。

加州政府授權加州社會服務局 (CDSS) 與加州亞太裔事務委員會 (CAPIAA) ，向仇恨犯罪的受害者和倖存者提供直接服務，同時通過社區教育和干預行動，降低加州針對亞裔的仇恨事件和仇恨犯罪。

根據聯邦調查局統計，2020年全國由FBI調查的反亞裔仇恨犯罪共279起，比2019年的161起暴增73%。

2021年3月16日，喬治亞州亞特蘭大發生亞裔美容院槍擊事件，六名亞裔婦女成為仇恨犯罪的受害者，轟動全國。亞太裔立法核心小組 (APILC)、停止亞太裔仇恨犯罪，以及南北加州150多個人權機構和社區組織齊聚一堂，共同推動要求政府增加亞太裔仇恨犯罪防範教育撥款。2021年7月，州長紐森在簽署加州新年度預算中，特設立1億6650萬元亞太裔社區專屬預算。

此波亞裔仇恨犯罪防範和服務獎金，將由全州五個區域組織負責聯手宣導和防範行動，和必要時提供技術援助。這些組織將負責召集計畫服務提供商，五個區域領導分別是：北加州灣區/南灣/中央海岸，將由亞裔健康服務中心（Asian Health Services）負責；邊境地區，由Catalyst of San Diego and Imperial Counties負責；洛杉磯縣，由亞太公平聯盟（AAPI Equity Alliance）負責；橙縣和内陸帝國，由橙縣亞太社區聯盟（OCAPI Community Alliance）負責；北加州/聖荷昆谷/全州項目，由塞拉健康基金會Sierra健康基金會負責。

加州 仇恨犯罪 亞裔

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