我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空駕駛艙擋風玻璃高空中破裂 平安轉降丹佛

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

截肢囚遭獄警逼跳進牢房 脫光關押 獲賠50萬元

編譯組／舊金山1日電
舊金山截肢受刑人控告獄警侵犯人權，獲賠50萬元。（電視新聞截圖）
舊金山截肢受刑人控告獄警侵犯人權，獲賠50萬元。（電視新聞截圖）

聯邦陪審團判決，舊金山必須賠償一名截肢受刑人50萬元，因為獄警拿走他的輪椅後，還命令他用跳的方式跳到另一間牢房，但他一路摔倒，最後被面朝下抬進牢房。

手術切除了一條腿的貝爾（Vincent Bell）被控在2012年參與一宗謀殺案，自此一直被關在舊金山縣監獄（San Francisco County Jail）裡候審。

2018年1月，獄警威廉斯（Yvette Williams）稱貝爾詛咒她，非常危險，下令將貝爾從一間個人牢房轉移到一間沒有廁所、裝有軟墊的「安全牢房」。威廉斯和其他獄警表示，貝爾拒絕換房，還阻止他們入內。

然而，屋崙聯邦地方法官伊斯頓（Susan Illston）表示，一段影片顯示，獄警到達時，貝爾安靜地坐在輪椅上等待。接著，威廉斯表示，她擔心貝爾的輪椅中可能藏有違禁品，因此拿走了他的輪椅，然後將他的雙手用手銬銬在背後，命令他自己跳到64呎外的另一間牢房。

貝爾摔倒後，獄警將他壓在地板上，再將他抬進新牢房，接著又剝光他的衣服關了20個小時。伊斯頓在去年11月一項裁決中表示，貝爾拒絕撤銷對威廉斯和舊金山的控訴。

陪審團30日裁決，威廉斯過度使用武力，舊金山縣警局也違反了聯邦殘障法，未適當培訓員工，導致貝爾的人權受侵犯，市府必須賠償貝爾50萬零4000元，彌補貝爾在換牢房時遭受到身心傷害。

市府律師邱信福的發言人柯沃特（Jen Kwart）表示，他們對判決感到失望，打算上訴。柯沃特說，他們堅持認為，警員在將原告安置和送往安全牢房時採取了合理的行動，因為貝爾有在輪椅中藏匿武器的前科，而且在警員到達前表示，他會將自己反鎖在牢房內，為戰鬥做好了準備。

現年40歲的貝爾是涉嫌於2012年12月謀殺里德（Stephen Reid）的六個人中的一人。里德被綁架後遭到毆打，然後被帶上一輛多功能休旅車槍殺。貝爾被控提供槍枝給開槍的兇手。

威廉 舊金山 手術

上一則

加州特工大規模掃蕩 去年計收回1428槍枝

下一則

美國最年長公園管理員 分享二戰歷史 百歲退休

延伸閱讀

派直升機越界空襲俄羅斯燃料庫？烏官員否認為此負責

派直升機越界空襲俄羅斯燃料庫？烏官員否認為此負責
NBA／綠衫軍、76人 有人沒打疫苗？去加國打暴龍恐卡關

NBA／綠衫軍、76人 有人沒打疫苗？去加國打暴龍恐卡關
MLB／睽違12年扛皇家開幕…38歲葛蘭基 隊史最老先發

MLB／睽違12年扛皇家開幕…38歲葛蘭基 隊史最老先發
三女凶煞 路上無故砸毀他人車

三女凶煞 路上無故砸毀他人車
洛縣婦女不知何時惹上3名女凶煞 劈頭就將她的車砸爛

洛縣婦女不知何時惹上3名女凶煞 劈頭就將她的車砸爛

熱門新聞

由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

2022-03-31 15:39
黨樹銘移民來美後，經營雜貨店生意，沒想到遇害。（聖馬刁警局提供）

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

2022-03-25 19:19
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

2022-03-26 02:18
攝影師正在整理後車廂的攝影設備，突然被劫匪襲擊。（推特截圖）

攝影師雙子峰遭持槍搶劫 過程被其他遊客全程錄製

2022-03-27 18:45
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住