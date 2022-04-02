截肢囚遭獄警逼跳進牢房 脫光關押 獲賠50萬元

舊金山截肢受刑人控告獄警侵犯人權，獲賠50萬元。（電視新聞截圖）

聯邦陪審團判決，舊金山 必須賠償一名截肢受刑人50萬元，因為獄警拿走他的輪椅後，還命令他用跳的方式跳到另一間牢房，但他一路摔倒，最後被面朝下抬進牢房。

手術 切除了一條腿的貝爾（Vincent Bell）被控在2012年參與一宗謀殺案，自此一直被關在舊金山縣監獄（San Francisco County Jail）裡候審。

2018年1月，獄警威廉 斯（Yvette Williams）稱貝爾詛咒她，非常危險，下令將貝爾從一間個人牢房轉移到一間沒有廁所、裝有軟墊的「安全牢房」。威廉斯和其他獄警表示，貝爾拒絕換房，還阻止他們入內。

然而，屋崙聯邦地方法官伊斯頓（Susan Illston）表示，一段影片顯示，獄警到達時，貝爾安靜地坐在輪椅上等待。接著，威廉斯表示，她擔心貝爾的輪椅中可能藏有違禁品，因此拿走了他的輪椅，然後將他的雙手用手銬銬在背後，命令他自己跳到64呎外的另一間牢房。

貝爾摔倒後，獄警將他壓在地板上，再將他抬進新牢房，接著又剝光他的衣服關了20個小時。伊斯頓在去年11月一項裁決中表示，貝爾拒絕撤銷對威廉斯和舊金山的控訴。

陪審團30日裁決，威廉斯過度使用武力，舊金山縣警局也違反了聯邦殘障法，未適當培訓員工，導致貝爾的人權受侵犯，市府必須賠償貝爾50萬零4000元，彌補貝爾在換牢房時遭受到身心傷害。

市府律師邱信福的發言人柯沃特（Jen Kwart）表示，他們對判決感到失望，打算上訴。柯沃特說，他們堅持認為，警員在將原告安置和送往安全牢房時採取了合理的行動，因為貝爾有在輪椅中藏匿武器的前科，而且在警員到達前表示，他會將自己反鎖在牢房內，為戰鬥做好了準備。

現年40歲的貝爾是涉嫌於2012年12月謀殺里德（Stephen Reid）的六個人中的一人。里德被綁架後遭到毆打，然後被帶上一輛多功能休旅車槍殺。貝爾被控提供槍枝給開槍的兇手。