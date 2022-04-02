美國最年長公園管理員 分享二戰歷史 百歲退休

美國最年長公園管理員百歲退休。 （美聯社）

美國最年長的現役公園管理員，在100歲時摘下了她的護林員帽。國家公園管理局4月1日宣布，索斯金（Betty Reid Soskin）在加州 列治文市的 「鉚釘女工」二戰家鄉前線國家歷史公園工作超過15年後，於3月31日退休。索斯金「在她的最後一天為公眾提供了一次專題解說，並與同事一起參觀了公園」，公園管理局的一份聲明說。

她曾帶領遊人參觀公園及博物館，紀念戰時在工廠工作的婦女，並分享她自己在戰爭期間作為黑人婦女的經歷。根據公園管理局的傳記記載，她曾在1942年為美國空軍工作，但在得知 「她被雇用只是因為她的上級認為她是白人」後辭職。

美國最年長公園管理員百歲退休。 （美聯社）

索斯金在公園管理局的聲明中說：「以自己作為主要來源來分享那段歷史，我的歷史，並塑造新的國家公園，這是令人激動和滿足的。事實證明，它為我最後的歲月賦予了意義。」

索斯金在84歲時獲得了公園管理局臨時工職位，並在2011年成為公園管理局的永久雇員。去年9月她慶祝了她的100歲生日。

「貝蒂對國家公園管理局的服務及我們履行使命的方式產生了深遠的影響」，局長薩姆斯（Chuck Sams）說。「她的努力提醒我們，必須為所有視點尋求空間，以使我們講述的國家歷史更為全面和包容。」

根據公園管理局的記錄，索斯金於1921年在底特律出生，她仍記得怎樣在1927年密西西比大洪水 時，和她的克里奧爾族家人一起在新奧爾良幸存下來。

根據傳記記載，她的家人隨後搬到了加州屋崙，索斯金留在了舊金山灣區。1945年她和她的第一任丈夫在那裡創辦了一家該地區為數不多的非裔擁有的唱片店。她也是一位民權活動家，曾參加為家鄉前線公園製定總體管理計畫的會議。她獲得過多項榮譽，在1995年被評為加州年度婦女。

2015年，索斯金在白宮 點燃國家聖誕樹，並榮獲歐巴馬總統頒發的總統紀念幣。2016年6月，她在家中被一名劫匪驚醒，被多次擊打臉部，還被拖出臥室並毆打，之後劫匪帶著硬幣和其他物品離開。當時已94歲的索斯金後來康復，並在襲擊發生後的短短幾周內回到了工作崗位，紀念幣也得以被補發。

索斯金還榮耀地被載入國會記錄，「魅力雜誌」（Glamour）將她評為2018年的年度女性。