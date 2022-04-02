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沒錢買Tesla Model 3？業者推租車方案 4.15上路

編譯組／灣區1 日電
Tesla Model 3車款供不應求，舊金山初創公司「Kyte」提供預定租車服務，讓顧客可以不同方式駕駛Model 3。(美聯社)
Tesla Model 3車款供不應求，舊金山初創公司「Kyte」提供預定租車服務，讓顧客可以不同方式駕駛Model 3。(美聯社)

Tesla Model 3車款供不應求，許多訂車者等待取車時間拉長。現在，擁有2億3900萬元資金的舊金山初創公司「Kyte」可以提供客戶嶄新Model 3、滿足部份客戶需求，但客戶可駕駛Model 3轎車，卻不能保留，類似租車概念。

按照計畫，兩周後開始，舊金山以及在艾爾賽利度(El Cerrito)與阿拉米達之間的東灣地區駕車者，將能透過「預定租車」(subscription)方式駕駛Model 3，無須首付款。4月15日計畫正式啟動時，南灣、半島與東灣其他地區也考慮依據具體情況推出服務。公司期望擴展服務到灣區更多地方。

服務選擇與價格包括：3個月駕車、每月1350元；6個月駕車、每月1125元；1年駕車、每月995元。預定租車客戶可獲每個月1000英里里程，並可額外付費增加里程。可選碰撞豁免(collision waiver)每月增加付款250元，並且有一次性啟動費用299元。

Kyte是於2019年創立的按需汽車租賃公司，它並非唯一讓駕駛人無需購買就能駕駛Model 3的公司。Hertz汽車租賃在部分地區提供Model 3車款出租。Tesla近來也提供租賃服務。南加州「Autonomy」也有Model 3租車預定服務計畫。不過，Kyte強調方便性，為車輛提供責任險、路邊援助，也無須自備款，可交車到客戶家中、租車期限結束後到家取車。

Tesla提供三年一期的Model 3租賃計畫，每月468元可獲每年1萬英里里程，但是，需要預付5663元，駕駛必須要有保險。南加州「Autonomy」每月1000英里收費490元，與Kyte一樣提供3個月選擇，但須4900元啟動費用，並且要求駕駛須有保險。

Model 3上市之後，目前售價為4萬7000元，但Tesla表示，接受預訂的第一周，就有超過30萬人為原價3萬5000元的車種版本支付可退還的押金，顯示不願或無法支付5萬元者，為數眾多。

維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)名譽教授、汽車經濟學家霍福爾(George Hoffer)表示，租車預訂服務計畫行之有年，但未蓬勃發展，部分原因是相較於買車的成本，租車沒有競爭力，市場也較小。然而，租車模式可能更適合Tesla，尤其是疫情與供應鏈問題，導致新車與二手車需求及價格飆升。然而，租車服務公司需承擔車輛折舊成本，但若Model 3的折舊率維持下降，未來可能變成高價值二手車。

Kyte表示，計畫於18個月至3年後銷售其Model 3。

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