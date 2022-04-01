疑發生爭執 屋崙華翁被人蓄意開車撞死

梁志豪被撞傷後，救護人員和警方趕到現場。（馬作林供圖）

屋崙華埠 8街夾Alice街3月18日晚6時30分發生交通事故。綜合警方和知情人士3月31日的說法，有華人 和66歲的阿伯梁志豪（Chi Ho Leung）疑似發生爭執。肇事者隨即開著Minivan衝上人行道，撞倒梁志豪，事發經過被華埠監控錄像拍到。梁志豪的兒子表示，父親被撞傷後，八天後頭部受傷去世。他希望尋求幫助，查明父親被撞死原因，為父親討回公道。

東灣台山同鄉會社安隊負責人馬作林說，梁志豪平時樂於助人，住在一輛卡車內。為他的不幸離去深表悲痛，希望他一路走好。他當日很快趕到現場，聽到有人和警員做筆錄，透露梁志豪疑似用鐵鍬打了肇事者車輛兩下，對方就開車撞人。他說，即使梁志豪真的有打車動作，肇事者開車撞人，也是防衛過當、惡劣的犯罪。

屋崙警局發言人並未證實梁志豪用鐵鍬擊打車子的說法，只是對本報表示，警局兇殺科正在調查此事，由於事件的性質，目前無法發布任何消息。 如果有知情者，可聯繫兇殺科，電話是(510) 238-3821。

倒車後開車撞人 翁閃避仍受傷

根據屋崙華埠商會主席陳錫澎提供的視頻，3月18日下午5時到6時30分許，在事故發生前，梁志豪曾快速跑向自己的卡車。而肇事車Minivan上的司機和乘客，也走向自己的車子。另一段視頻顯示，肇事車上的司機和乘客曾下車，攔住數輛警車，試圖向警方報告一些事情，但警車短暫停留後就快速離開。而撞人視頻顯示，Minivan車倒車後衝上人行道，梁志豪試圖後退避開，但還是被車子撞倒並摔倒。

圖為肇事車開車撞倒梁志豪瞬間。（視頻截圖）

有知情人士說，為梁志豪的不幸離世感到悲痛。但媒體報導引用的視頻掐頭去尾，並未表明事情全貌，讓人誤以為是隨機撞人。實際上，車主為華人，在撞車前，梁志豪曾和他有爭吵，用鐵鍬擊打肇事車。肇事車上攝像頭拍下他擊打車輛一幕。報警的也是車主。

陳錫澎表示，從監控看，難以分辨梁志豪手中是否有鐵鍬。但即使他有擊打動作，肇事車內的人，也沒有處於非常危險的境地，完全可以開車離開報警，沒必要開車撞人，造成悲劇。

梁志豪樂於助人 住在卡車中

馬作林表示，梁志豪為人善良樂於助人，經常在附近免費為商戶打掃衛生、搬東西。他還去2街3街領取一些免費物資，發放給社區需要的市民。因種種原因，他住在卡車中。梁志豪被人撞傷後，馬作林很快趕到現場協助，安慰他。「當時我問他，感覺怎麼樣？他摸了摸頭，沒說一句話。後來就被送上救護車。」

梁志豪被撞傷後，救護人員和警方趕到現場。（馬作林供圖）

馬作林說，他聽到有人在和警員做筆錄，透露梁志豪曾用鐵鍬擊打車子。經過馬作林走訪，還聽到兩個關於事情原委的版本。其一，梁志豪曾用鐵鍬擊打附近修車行的攝像頭。其二，梁志豪在附近清掃垃圾。最終不知為何，他和修車行員工發生糾紛。有員工的朋友看到，過來幫忙，發生爭執，才有撞人一事。無論他是否用鐵鍬打人，都不應該撞人，這是防衛過當、惡劣的犯罪。

兒子：希望為父親討回公道

梁志豪的兒子接受KTVU採訪時表示，希望知道為何有撞人事故發生，為父親討回公道。「我很震驚，不知道為什麼會發生這種事。你為什麼要用車來這樣撞擊一個人？」

梁志豪在3月18日被送往醫院，8天後因為頭部重傷去世。他兒子說，最後一次見到父親是在幾周前，去華埠看望他。父親和家人在26年前移民到美國，因為他有賭博問題，想在美國重新開始生活。但他沒有改掉賭博行為，並與家人關係出現決裂。他後來住在停放在華埠的一輛黑色卡車中。

記者3月31日見到了這輛卡車，還停放在事故附近的Alice街，車廂內堆滿雜物，有一盆枯萎的鮮花。

梁志豪居住的卡車，還停放在華埠Alice街。（記者劉先進 ／攝影）

梁志豪10多年的好友、華埠社安隊隊員David說，兩人常開玩笑。有時，他在華埠巡邏完畢，兩人會約著一起回家，避免出現危險情況。一直等David走到位於8街的家，梁志豪才放心，遠遠地招手。如今，梁志豪大力的招手動作，David再也見不到了。