布里德慶米慎灣經適房使用 楊馳馬：助低收入家庭留在金山

舊金山市長布里德（右三）與市議員楊馳馬（右二）一起慶祝經濟適用房開發項目Lillian Murphy修女社區正式投入使用。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德與市議員楊馳馬（Matt Haney）3月31日慶祝經濟適用房開發項目Lillian Murphy修女社區投入使用。此項目位於米慎灣（Mission Bay）中心，有152個住房單元，為100%經濟適用房開發項目。項目是社區投資 和基礎設施辦公室（OCII）重建計畫的一部分，自2000年以來已為當地社區帶來6000多套住房，其中包括1500多套經濟適用房。

布里德表示，這152套公寓是為了紀念Lillian Murphy修女。她是舊金山經濟適用房的真正擁護者。正是因為米慎灣社區正在繼續發展和繁榮，這個項目為舊金山人提供了安全和穩定居的住房機會。

新的經濟適用房從單間公寓到5居室單元，服務於年收入地區中位數收入（AMI）80%的家庭，即單人家庭為7萬4600元，四口之家為10萬6550元。在152個單元中，有28個單元已通過社區居民住房優先計畫，優先考慮為米慎灣地區的居民提供服務。38個單元是SunnydaleHOPESF場地居民的住所，場地目前正在進行大規模翻修。社區內還包括一樓托兒設施空間，為社區居民提供補貼安置，以及藝術和活動區。

楊馳馬表示，Lilian Murphy社區將有助於滿足市民對於經濟適用房的需求，擁有包含補貼托兒服務、為弱勢家庭提供服務，這意味著低收入家庭可以繼續住在舊金山。他希望更多這樣的項目可以在整個城市開發建設。

Lillian Murphy社區於2021年1月完工。並為舊金山從COVID-19疫情中的恢復提供了近2000個建築工作崗位。其中80人是由經濟和勞動力發展辦公室監督的City Build當地勞動力培訓計畫安排的。

此經濟適用房項目資金，是由OCII以永久貸款的形式提供。額外的資金來自加州 稅收抵免分配委員會、美國銀行、加州社區再投資公司和加州住房與社區發展部。

Lillian Murphy修女社區致力於紀念已故的Murphy修女，她在舊金山出生成長，曾擔任Mercy Housing執行長近30年，將此機構發展成為美國最大的經濟適用房開發商和業主之一。

由OCII監督的米慎灣重建計畫為社區帶來了6060套新住房（其中1560套是永久可負擔性住房），也包含有1灣8064個座位的大通中心（ChaseCenter）、60.2畝的舊金山加大MissionBay校園、超過510萬平方呎的辦公和實驗室空間，以及超過7億元的公共基礎設施。