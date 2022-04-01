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金山灣區高犯罪率 民調：65%受訪者怕去市中心

編譯組／舊金山3月31日電
民調：恐懼犯罪使灣區民眾害怕回到大城市市中心。 （電視新聞截圖）
民調：恐懼犯罪使灣區民眾害怕回到大城市市中心。 （電視新聞截圖）

灣區委員會3月31日公布民意調查顯示，整個舊金山灣區對犯罪的恐懼正在上升，特別當涉及到大型市內商業區，這種恐懼尤為甚。

灣區委員會總裁兼執行長伍德曼（Jim Wunderman）稱這些恐懼是 「嚴重的威懾」，因為灣區企業正試圖從兩年來的疫情限製中有所反彈。在被問及的灣區居民中，65%的人說他們因為有對犯罪的顧慮而回避去大都市的市中心。

伍德曼說：「對犯罪的擔心嚴重阻礙了人們對交通系統的依賴，阻礙了人們去往市中心和商業區。打擊犯罪和確保公共安全不是一個可爭議的問題，是地方政府和執法部門的基本責任。這些民意調查結果所反映的深切關註，應該是對地方領導人吹響的一個警號，讓他們做必要的事情，來使我們的城市、社區和交通系統對每個人都變得安全」。

灣區委員會是由企業贊助的灣區九縣的公共政策倡導組織，定期調查當地居民在該地區的生活情況。31日的民意調查側重於犯罪問題，結果令人大開眼界。

犯罪和安全在被調查者最關註的本地事例中排名第三，僅次於遊民問題和高住房成本。對於灣區是一個安全居住地的認可，已經從2019年的63%驟降到今年民調的47%。

根據民調，65%的受訪者表示，他們因為犯罪問題而回避去大都市的市中心。對犯罪和安全的擔憂也被提為搬離灣區的一個原因。與2018年相比，這是一個巨大的轉變，當時人們搬遷的理由幾乎與犯罪無關。

當被問及一般的犯罪問題時，受訪者絕大多數都表達了擔心成為汽車和房屋被盜受害者的顧慮；緊隨其後的是暴力犯罪、公開吸毒、當街乞討和公共危害。

這項針對1000名灣區受訪者的民意調查，是由EMC研究公司代表該委員會在3月2日至9日期間進行，誤差率為正負3.1個百分點。

灣區 民調 暴力犯罪

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