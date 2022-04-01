103：107 勇士失誤不敵太陽 摔到西區第4

勇士的普爾拿到賽季最高的38分。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 3月30日晚以103比107不敵西區榜首鳳凰城太陽，遭遇四連敗，排名下滑到西區第四。最後不到1分鐘，太陽領先1分。格林試圖傳球讓隊友空切，結果走步。最擅長打關鍵時刻的太陽，由保羅（Chris Pual）拋投得手。接著格林和保羅都有罰球，勇士落後3分。拿到賽季最高38分的普爾，在終場還剩4秒時，被人包夾，倉促之間，以怪異的彎弓射箭姿勢投射高難度三分且不中，徹底葬送比賽希望。

最近狀態不佳、柯瑞 缺席的勇士，當晚拉滿防守強度，和聯盟新貴太陽打成拉鋸戰。一開始太陽打出12比2的衝擊波，但勇士利用防守搶斷和空切等方式連續得分，趕上比數。雙方平手21次，交替領先20次。直到最後1分鐘才分出勝負。

勇士送出21次失誤，讓太陽得到29分。勇士罰球25中20，太陽30中24。但太陽統治油漆區，得到52分，比勇士多了18分。太陽的保羅15分8助攻，布克（Devin Booker）和布瑞吉斯（Mikal Bridges）均有22分。湯普森手感狂鐵，三分10中1得到13分，格林8分10籃板7助攻。

普爾三分15中7，他在最後1分20秒有5次罰球，砍下38分9籃板7助攻。教頭柯爾稱讚說，普爾在嘗試保羅（善於造犯規）的技巧。最後一個回合，普爾以為對手會犯規，當他們撲上來時，卻收回了動作，導致沒有對普爾犯規（他卻投出了皮球）。「至於湯普森對布克的犯規，我自己沒有看到。湯普森想在那種情況下逼迫對手（不投籃）而上籃得分。所以有包夾布克的動作，結果雙方糾纏在一起，被吹罰犯規。」

湯普森手感不佳，三分10中1得到13分。（記者劉先進／攝影）

柯爾還表示，普爾的防守努力程度，比過去幾周好得多。有了格林在場上，奠定防守基調，伊古達拉也回歸，提升了球隊的防守。這些人在場上，不僅執行球隊的計畫，做好掩護，還帶領大家，確保球隊保持防守參與，讓大家在防守上有更多的聯繫。

柯爾說，喜歡球隊當晚的競爭力。「就防守和能量而言，球隊表現很好，大家從頭到尾的戰鬥。我們只是沒能終結比賽。」

普爾說，太陽犯規已經滿了五次，勇士被犯規就要罰球，而球隊落後三分。「如果我再接著運球，對手肯定會犯規讓他罰籃兩次，我們就沒有機會投三分了，所以我投出三分。」

勇士格林正在強力防守太陽後衛布克。（記者劉先進／攝影）

格林表示，他本人在上半場的身體語言糟糕至極。球隊進展不順，也影響到了他。下半場就好多了，他專注打球，引領球隊。「今晚勇士找回了自己的風格和競爭精神，找回了防守。」