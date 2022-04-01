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團結自信… 屋崙亞裔警協虎年T恤 警員之女創意設計

記者劉先進／屋崙報導
中韓混血女孩古心怡（Gabrielle Ko）設計了亞裔警官協會的虎年T恤。（古心怡供圖）
中韓混血女孩古心怡（Gabrielle Ko）設計了亞裔警官協會的虎年T恤。（古心怡供圖）

亞裔警官鐘迪倫（Michael Chung）等人一周七天加班巡邏執勤，再加上義工巡邏，屋崙華埠治安好轉。屋崙亞裔警官協會還特意推出虎年T恤，寓意亞裔社區的團結勇敢和自信。中韓混血女孩古心怡（Gabrielle Ko）的父親是屋崙警局警員，她設計了虎年T恤。還從妹妹古安怡（Jessica Ko）的紋身獲得部分靈感，將老虎圖案加入T恤。

老虎發威 對抗仇恨不公

古心怡的T恤設計，還參考了妹妹古安怡（如圖）的紋身靈感。（記者劉先進 ／攝影）
古心怡的T恤設計，還參考了妹妹古安怡（如圖）的紋身靈感。（記者劉先進 ／攝影）

古心怡表示，2022年是虎年。虎也被描述為勇敢、保護、自信和巨大的意志力的象徵。將老虎作為屋崙亞裔警官協會及其成員的象徵，非常合適。協會中的男女警官，不僅在日常生活和職業中很勇敢，而且對自己的信念有足夠的信心。他們勇敢站出來反對今天仍然存在於社會中的仇恨和不公正現象，致力於團結屋崙的亞裔人口。他們不僅讓人們意識到團結的重要性，且讓社區民眾更加振奮，這對任何一代人來說都是一個靈感來源。因此，想在設計中突出老虎，以代表亞裔警官協會的成員。

老虎和月亮是不朽的象徵，但亞洲文化中的櫻花被認為是人類生命短暫存在的象徵。在T恤的設計中，有老虎和櫻花以連續的圓形圍繞著月亮。通過這一點，古心怡試圖傳達這樣的訊息：「雖然生命是短暫的，但所有的生命都是寶貴的，因此，我們應該有足夠的勇氣來堅持信念，並在我們在地球上的時間中，活出不同的精彩。」

中韓混血女孩古心怡（Gabrielle Ko）設計了亞裔警官協會的虎年T恤（如圖...
中韓混血女孩古心怡（Gabrielle Ko）設計了亞裔警官協會的虎年T恤（如圖）。（記者劉先進 ／攝影）

古心怡說，T恤圖案中，還有一個傳統的紅色裝飾結，中心是七角警星。紅結的起源是一件手工藝術品，意在作為裝飾品，或作為禮物贈送，是對亞裔警官協會的祝願，希望他們每天都能繼續工作，讓社區更加安全。

中韓混血 她以亞裔自豪

古心怡說，她很幸運，作為有一半中國血統和一半韓國血統的女性，身上兼具中國和韓國兩種文化。小時候，能拿到紅包，觀賞韓國戲劇和韓國流行音樂。隨著人長大成熟，開始掌握作為中國人和韓國人的真正含義，感到作為亞裔的自豪。

古心怡說，父母不斷提醒她，尊重可以贏得。即使困難重重，也應該為證明別人的錯誤而奮鬥。「對我來說，成為亞裔，並不是基於我有多適合（或不適合）別人認為的亞裔應該有的模樣。這是一種巨大的尊重、讚賞和榮譽感，因為我屬於一種文化和家庭。亞裔自豪地代表自己的文化遺產，同時打破試圖將他們限制在單一社區的刻板印象，以驚訝世人。」

古心怡說，她為亞裔文化和人民感到無比自豪，特別是在過去的兩年，亞裔在疫情中受到衝擊。即使在灣區這樣多元化的地區，也有很多報導提及，亞裔被仇恨犯罪。她感到很傷心。任何群體或個人都不應該因為外表而經歷痛苦和損失。儘管有仇恨，但亞裔民眾以積極的方式與之鬥爭，相互支持，並願意幫助社會各界茁壯成長，實現目標。」

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