第17區州眾議員特別補選 楊馳馬華埠造勢 支持者當日投下決選票

楊馳馬（右三）與手拿選票的支持者們。（記者李怡／攝影）

4月19日舊金山第17區州眾議員 特別補選的決選臨近，候選人楊馳馬與數百名華埠 長者和居民，30日中午齊聚花園角競選造勢。之後楊馳馬與支持者一起，從華埠的花園角廣場步行至華埠市立大學門前的選票箱參加投票 。

30日中午的競選造勢人群，有近200名人，他們多是居住在華埠可負擔房屋的長者或在此工作的家護人員，也都是楊馳馬的支持者。現場氣氛熱絡，有的人很早就來到花園角廣場等候，當楊馳馬到達時，大家爭相和楊馳馬合影拍照，然後一起去投票。

楊馳馬對現場的支持者表示，當選後將為亞裔社區爭取更多支持與資源，為長者建造更多可負擔住房，增加家護工人收入，解決公共安全問題。他鼓勵社區民眾積極投票，因為投票是我們發出聲音與展示力量的最佳方法。

這場競選集會和投票活動由華埠街坊會書記周禮樵組織。他表示，今天許多長者和居民前來助陣，都是由楊馳馬在做學區教委時，經常來華埠社區做慈善活動，給大家留下好印象。周禮樵說，楊馳馬與他的競爭者的政治綱領大致相似，但楊馳馬非常注重傾聽來自不同族裔的聲音，而且經常深入社區，與長者互動，而且切實的參與到有利於社區建設的活動中來。而不像他的競爭者，只是爭取相同進步派的背書或是聽取同僚的聲音，只關注某一方面的支持。

周禮樵還表示，今年的特別選舉初選時，華埠市立大學首次設立了投票點，希望藉此機會讓更多華埠選民了解，他們可以非常方便地投票，不再需要前往市府。他鼓勵華裔選民積極投票，提高華人投票率，發出社區的聲音。

與支持者在花園角廣場簡短集會後，楊馳馬便與支持者步行前往花園角廣場對面市立大學門前的投票點。支持者踴躍投出寶貴的一票。楊馳馬當天並未在華埠遞交他自己的選票，他的助理表示，等到在4月上旬楊馳馬會選在華埠遞交自己的選票，屆時會再召開媒體會。

前來參與投票的長者黃桃菊稱讚楊馳馬，在擔任市議員期間重視華人社區的呼聲，因此支持他競選州眾議員。