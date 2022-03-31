第17區加州眾議員選舉 楊馳馬、甘大為決戰 選票似黃金

甘大為得到舊金山市議會大多數議員的支持。 （記者李怡/攝影）

臨近4月19日第17區加州眾議員 決選的日子，居住在加州17選區的居民需要在選票上選出代表他們的州眾議員。這個議席原由邱信福擔任，邱信福去年11月回到舊金山任市府律師而出現空缺。

加州第17區範圍，包括華埠、訪谷區、Portola等華人聚居地區。在2月15日初選時有四人競逐，包括市議員楊馳馬（Matt Haney）、地檢處幕僚長前市議員甘大為（David Campos）、擁有科技和政商背景的南亞移民馬百樂（Bilal Mahmood）及市立大學校董秀蘋（Thea Selby）。

初選結果，呼聲最高的楊馳馬得票率為38.03%，甘大為緊隨其後，獲得35.07%支持，馬百樂支持率為20.87%，秀蘋6.03%。因無人過半數，由領先的楊馳馬和甘大為進入4月19日的決選。初選後，馬百樂轉為支持楊馳馬並在決選中站台拉票，秀蘋則支持甘大為。

目前決選臨近，兩位候選人在初選中本就差距不大，因此雙方競選團隊更是緊鑼密鼓，加快腳步，挨家挨戶拉選票，尤其是都不想錯過有決定性作用的華裔選票。

楊馳馬與華裔社區互動頻繁，他一直坦言希望得到華裔選民的支持，並表示他的工作重點將包括解決華人關心的住房危機，教育投資等。楊馳馬稱希望在州府層面幫助全加州解決住房等問題，為社區爭取更多資源。

甘大為作為前市議員，得到現在市議會大部分成員的支持。甘大為曾是瓜地馬拉無證移民，來美時不懂英文，憑藉自己的韌勁和努力考入哈佛大學法學院。甘大為獲得拉美裔社區和性少數社區支持，競選綱領包括全民醫保計畫、擴大就業及住房、公共安全月警力支持等議題。

主流媒體報導稱，楊馳馬與甘大為目前都開始在17選區挨家挨戶敲門拜票。因預計本次競選活動可能只有四分之一的登記選民會投票 ，兩位候選人在政綱上又有許多相同之後，支持陣營也大概相同，因此選情格外激烈。在同一個俱樂部或組織內，目前也都分裂為支持這兩位候選人的兩個陣營。且兩人在初選中只有726票之差，決選拉票可以說每票必爭，每一個細微的動作都可能會影響到最終的結果，因此可說每一張選票都將像黃金般珍貴。

據「紀事報」表示，挨家挨戶敲門，詢問選民是否郵寄了選票，這一方式是奏效的。有選民表示，之前從未與任何一位候選人見面過，登門見面是一個加分項。

住在訪谷區的選民、教師麗莎·羅賓遜(Lissa Robinson)就說，她在2月初選投票中，支持企業家馬百樂(Bilal Mahmood)，現在她投票給了楊馳馬，部分原因是馬百樂支持他。

此次補選邱信福的空缺可謂大費周折，兩位候選人在4月19日決選，其中一人贏得州眾議員的席位之後，仍需在今年6月再次進行17區與19區的眾議員初選、11月普選。因此17區眾議員一職，今年要選過四次選舉。