我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

第17區加州眾議員選舉 楊馳馬、甘大為決戰 選票似黃金

記者李怡／舊金山報導
甘大為得到舊金山市議會大多數議員的支持。 （記者李怡/攝影）
甘大為得到舊金山市議會大多數議員的支持。 （記者李怡/攝影）

臨近4月19日第17區加州眾議員決選的日子，居住在加州17選區的居民需要在選票上選出代表他們的州眾議員。這個議席原由邱信福擔任，邱信福去年11月回到舊金山任市府律師而出現空缺。

加州第17區範圍，包括華埠、訪谷區、Portola等華人聚居地區。在2月15日初選時有四人競逐，包括市議員楊馳馬（Matt Haney）、地檢處幕僚長前市議員甘大為（David Campos）、擁有科技和政商背景的南亞移民馬百樂（Bilal Mahmood）及市立大學校董秀蘋（Thea Selby）。

初選結果，呼聲最高的楊馳馬得票率為38.03%，甘大為緊隨其後，獲得35.07%支持，馬百樂支持率為20.87%，秀蘋6.03%。因無人過半數，由領先的楊馳馬和甘大為進入4月19日的決選。初選後，馬百樂轉為支持楊馳馬並在決選中站台拉票，秀蘋則支持甘大為。

目前決選臨近，兩位候選人在初選中本就差距不大，因此雙方競選團隊更是緊鑼密鼓，加快腳步，挨家挨戶拉選票，尤其是都不想錯過有決定性作用的華裔選票。

楊馳馬與華裔社區互動頻繁，他一直坦言希望得到華裔選民的支持，並表示他的工作重點將包括解決華人關心的住房危機，教育投資等。楊馳馬稱希望在州府層面幫助全加州解決住房等問題，為社區爭取更多資源。

甘大為作為前市議員，得到現在市議會大部分成員的支持。甘大為曾是瓜地馬拉無證移民，來美時不懂英文，憑藉自己的韌勁和努力考入哈佛大學法學院。甘大為獲得拉美裔社區和性少數社區支持，競選綱領包括全民醫保計畫、擴大就業及住房、公共安全月警力支持等議題。

主流媒體報導稱，楊馳馬與甘大為目前都開始在17選區挨家挨戶敲門拜票。因預計本次競選活動可能只有四分之一的登記選民會投票，兩位候選人在政綱上又有許多相同之後，支持陣營也大概相同，因此選情格外激烈。在同一個俱樂部或組織內，目前也都分裂為支持這兩位候選人的兩個陣營。且兩人在初選中只有726票之差，決選拉票可以說每票必爭，每一個細微的動作都可能會影響到最終的結果，因此可說每一張選票都將像黃金般珍貴。

據「紀事報」表示，挨家挨戶敲門，詢問選民是否郵寄了選票，這一方式是奏效的。有選民表示，之前從未與任何一位候選人見面過，登門見面是一個加分項。

住在訪谷區的選民、教師麗莎·羅賓遜(Lissa Robinson)就說，她在2月初選投票中，支持企業家馬百樂(Bilal Mahmood)，現在她投票給了楊馳馬，部分原因是馬百樂支持他。

此次補選邱信福的空缺可謂大費周折，兩位候選人在4月19日決選，其中一人贏得州眾議員的席位之後，仍需在今年6月再次進行17區與19區的眾議員初選、11月普選。因此17區眾議員一職，今年要選過四次選舉。

楊馳馬自從做教委時就積累了華裔社區的支持人脈。（記者李怡/攝影）
楊馳馬自從做教委時就積累了華裔社區的支持人脈。（記者李怡/攝影）

眾議員 加州 投票

上一則

遊民、攤販增加 米慎區環境亮紅燈

下一則

第17區州眾議員特別補選 楊馳馬華埠造勢 支持者當日投下決選票

延伸閱讀

2022選舉年 候選人紛訪金山華埠 尋求支持

2022選舉年 候選人紛訪金山華埠 尋求支持
百人會春宴 灣區亞裔民選官員齊賀

百人會春宴 灣區亞裔民選官員齊賀
舊金山社區青年中心走過52年 歡慶成長壯大

舊金山社區青年中心走過52年 歡慶成長壯大
華協中心設春宴 慶收購華埠散房樓宇

華協中心設春宴 慶收購華埠散房樓宇
紀念黑人歷史月暨慶農曆新年 官民同歡

紀念黑人歷史月暨慶農曆新年 官民同歡

熱門新聞

現金流出入多，也容易引起國稅局的注意。（記者李榮／攝影）

會計師：現金流出入多 國稅局查帳機率高

2022-03-23 18:30
黨樹銘移民來美後，經營雜貨店生意，沒想到遇害。（聖馬刁警局提供）

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

2022-03-25 19:19
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

2022-03-26 02:18
攝影師正在整理後車廂的攝影設備，突然被劫匪襲擊。（推特截圖）

攝影師雙子峰遭持槍搶劫 過程被其他遊客全程錄製

2022-03-27 18:45
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離