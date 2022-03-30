失證律師造假詐騙賠償金 有人看到起訴才知被騙

博徹思表示，大眾應能夠信任律師遵守法律。（本報存圖）

舊金山 市地檢官博徹思（Chesa Boudin）周一（28日）宣布，因多名受害者報案，地檢處將起訴在九個月前就被取消律師資格證的羅賓遜（Russel Robinson）。

博徹思表示，羅賓遜11月就因被取消律師資格證而繼續從事法律工作而被起訴。在過去的五個月中，多名受害者聲稱他們在不知情的情況下，將案件委託給羅賓遜辦理。本月對於羅賓遜的起訴將併入原案件中。

根據博徹思辦公室所發佈的內容，羅賓遜欺騙委託人稱，他們的案件仍在審理中，但事實上案件在數年前已經被駁回或宣判。羅賓遜在2019年6月就已經被禁止從事法律諮詢活動，並在2021年6月被撤銷律師資格證。

地檢處表示，羅賓遜偽造客戶簽名，從保險 公司挪用了26.5萬元的賠償金。

「大眾應能夠信任律師遵守法律，而這裡卻有一個失去資格的律師繼續剝削他們的顧客，繼續為他們提供法律咨詢。」博徹思說，「我們先前的起訴發現了更多的受害者，我們很欣慰這一點。我們將繼續尋找所有被羅賓遜傷害的人們。」

根據描述，一名受害者在被錯誤逮捕後，僱佣了羅賓遜，羅賓遜為其提起了聯邦訴訟。儘管案件在2018年10月就被法庭駁回，但在過去的幾年中，羅賓遜仍繼續與受害人溝通，假裝案件仍在進行中。為了得到委託人的信任，羅賓遜告訴委託人參加了虛假的法庭聽證會，並收到了和解的提議。直到看到地檢處對羅賓遜的起訴，他才發現他的案件在多年前就已經被駁回。

對於羅賓遜的最新指控包括兩項未經允許從事法律工作的重罪，兩項違抗加州 最高法院律師剝奪律師資格證命令的重罪。他將於4月25日接受傳迅，目前地檢處仍在調查中。